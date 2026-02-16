為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    戰時涉貪31億還想逃？烏前能源部長邊境落網 調查指髒錢疑流向俄羅斯

    2026/02/16 11:22 編譯陳成良／綜合報導
    烏克蘭總統澤倫斯基（右）與前能源部長加盧琴科（左）。加盧琴科因涉嫌捲入一宗高達1億美元的能源貪腐案，在試圖潛逃出境時被捕。（路透資料照）

    烏克蘭總統澤倫斯基（右）與前能源部長加盧琴科（左）。加盧琴科因涉嫌捲入一宗高達1億美元的能源貪腐案，在試圖潛逃出境時被捕。（路透資料照）

    烏克蘭正在抵禦俄羅斯對能源設施的攻擊，卻傳出前任能源高官涉嫌貪瀆甚至潛逃。烏克蘭當局證實，前能源部長加盧琴科（German Galushchenko）試圖搭乘火車離境時遭邊防人員攔截逮捕。這起涉案金額高達1億美元（約新台幣31.3億元）的貪腐案件，調查發現部分資金流向包括俄羅斯在內的境外帳戶，引發外界對戰時政府廉政的關注。

    據英國廣播公司（BBC）報導，烏克蘭國家反貪局（Nabu）在代號「米達斯行動」（Operation Midas）的調查中，於邊境拘留了加盧琴科。儘管官方聲明未直接點名，但多家烏克蘭媒體已證實其身分。加盧琴科曾任能源部長3年，去年因捲入爭議被迫辭職，隨後短暫轉任司法部長後又被解職。

    涉收回扣洗錢 資金流向引發爭議

    調查指出，這是一個針對烏克蘭國營核電營運商「Energoatom」的集團犯罪。加盧琴科等人被指控系統性地向承包商收取合約金額10%至15%的回扣。

    反貪機構公開了查獲的「裝滿現金的袋子」照片，並指控鉅額資金透過洗錢網絡轉移至海外。值得注意的是，調查單位指出部分資金流向地包括正在攻打烏克蘭的俄羅斯，在戰時敏感時刻，此舉引發國內輿論強烈反彈。

    此案被視為澤倫斯基政府在戰時的一次重大廉政考驗。除了加盧琴科，其繼任者赫林丘克（Svitlana Hrynchuk）也因涉案辭職；前副總理切爾尼紹夫（Oleksiy Chernyshov）亦因涉嫌非法致富被捕。

    與此同時，這場貪腐風暴也發生在微妙的國際政治背景下。美國方面近期加強呼籲，希望烏克蘭能探討在憲法允許範圍內恢復選舉的可能性，以維持政府的民主正當性。隨著反貪調查擴大，基輔當局正面臨內外雙重壓力。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播