戰時涉貪31億還想逃？烏前能源部長邊境落網 調查指髒錢疑流向俄羅斯

烏克蘭正在抵禦俄羅斯對能源設施的攻擊，卻傳出前任能源高官涉嫌貪瀆甚至潛逃。烏克蘭當局證實，前能源部長加盧琴科（German Galushchenko）試圖搭乘火車離境時遭邊防人員攔截逮捕。這起涉案金額高達1億美元（約新台幣31.3億元）的貪腐案件，調查發現部分資金流向包括俄羅斯在內的境外帳戶，引發外界對戰時政府廉政的關注。

據英國廣播公司（BBC）報導，烏克蘭國家反貪局（Nabu）在代號「米達斯行動」（Operation Midas）的調查中，於邊境拘留了加盧琴科。儘管官方聲明未直接點名，但多家烏克蘭媒體已證實其身分。加盧琴科曾任能源部長3年，去年因捲入爭議被迫辭職，隨後短暫轉任司法部長後又被解職。

涉收回扣洗錢 資金流向引發爭議

調查指出，這是一個針對烏克蘭國營核電營運商「Energoatom」的集團犯罪。加盧琴科等人被指控系統性地向承包商收取合約金額10%至15%的回扣。

反貪機構公開了查獲的「裝滿現金的袋子」照片，並指控鉅額資金透過洗錢網絡轉移至海外。值得注意的是，調查單位指出部分資金流向地包括正在攻打烏克蘭的俄羅斯，在戰時敏感時刻，此舉引發國內輿論強烈反彈。

此案被視為澤倫斯基政府在戰時的一次重大廉政考驗。除了加盧琴科，其繼任者赫林丘克（Svitlana Hrynchuk）也因涉案辭職；前副總理切爾尼紹夫（Oleksiy Chernyshov）亦因涉嫌非法致富被捕。

與此同時，這場貪腐風暴也發生在微妙的國際政治背景下。美國方面近期加強呼籲，希望烏克蘭能探討在憲法允許範圍內恢復選舉的可能性，以維持政府的民主正當性。隨著反貪調查擴大，基輔當局正面臨內外雙重壓力。

