「哈瓦那症候群」掀疑雲！挪威測試微波武器 竟現類似神經系統症狀

2016年駐古巴首都哈瓦那的美國外交官報告身體不適，以及夜裡聽到刺耳聲音，讓人懷疑外國敵人是否使用定向武器發動攻擊。（路透檔案照）

1名挪威政府科學家在極度機密的情況下，打造1台能夠發射強力微波能量脈衝的機器。為了證明這類裝置對人體無害，他在2024年親自進行人體實驗，結果卻出現與「哈瓦那症候群」（Havana syndrome）類似的神經系統症狀。這種不明疾病已困擾全球數百名美國間諜與外交官。

華盛頓郵報14日獨家披露，知情人士透露的前述離奇故事，是這場長達10年的調查中最新的轉折點。哈瓦那症候群的受害者長期飽受認知障礙、暈眩和噁心等後遺症所苦。美國政府將這些事件稱為「異常健康事件」（AHI）。

這項在挪威進行的祕密測試此前從未曝光。2名知情人士指出，挪威政府將測試結果通報給美國中央情報局（CIA），促使五角大廈和白宮官員在2024年至少兩度前往挪威。

知情人士表示，這項測試並不能直接證明AHI事件是外國對手使用類似挪威測試原型的祕密武器所致。其中1人指出，這位身分未公開的挪威研究員所受的影響，與典型的AHI案例並不完全相同。由於議題敏感，受訪者均要求匿名。

然而，這些事件支持「脈衝能量裝置」（pulsed-energy devices）理論擁護者的觀點，即能夠短促發射微波等強力電磁能量束的機器，可以影響人體生物機能，而且美國的對手很可能正在研發此類裝置。

曾在拜登總統任內於白宮國家安全會議（NSC）負責生物威脅事務的退役空軍將領兼軍醫弗里德里希斯（Paul Friedrichs）認為，有令人信服的證據顯示，「我們應該擔心有人能製造出對人類造成各種風險的定向能量武器」。但他拒絕評論挪威的實驗。

川普政府上任時曾承諾將積極追查AHI議題，但目前似乎進展甚微。知情人士透露，由國家情報首長加巴德（Tulsi Gabbard）下令進行的審查，預計將主要聚焦於拜登政府對此事的處理方式，而且報告的發布已被延後。

另一個在最近幾週公開的進展是，2名知情人士透露，美國政府在拜登政府末期祕密採購一種不同的外國製裝置，該裝置可產生脈衝無線電波，部分專家懷疑其可能與AHI事件有關。

其中1人表示，該裝置目前正由戰爭部（國防部）進行測試。它含有部分源自俄羅斯的零組件，但美國政府尚未最終確定其製造者。

獨立記者英格伯（Sasha Ingber）與美國有線電視新聞網（CNN）上月率先報導美國採購該裝置的消息，指其是由國土安全部所屬的國土安全調查局（HSI）斥資數百萬美元購入。

知情人士指出，該名科學家在挪威建造的裝置，與美國政府祕密採購的並不相同。挪威的裝置是基於「機密情資」而建造，暗示其設計源自從外國政府竊取的藍圖或其他資料。

就在美國獲悉這2台脈衝能量機器的同時，兩個情報機構改變先前的判斷，並於 2025年1月拜登政府卸任前發布的更新版情報評估中，認定部分AHI事件可能是外國對手所為。

評估報告指出，「新的情報」促使這兩個機構「改變關於外國行為者是否擁有能造成與部分AHI報告症狀一致的生物效應能力的評估」。

多名知情人士表示，其中一個機構是負責攔截和解密外國電子通訊的國家安全局（NSA）。另外2人指出，另一個機構是位於夏洛茨維爾（Charlottesville）的國家地面情報中心（National Ground Intelligence Center），該中心隸屬於美國陸軍，負責針對外國對手的科學、技術和軍事能力產製情報。

不過，包括中情局在內的多數美國情報機構仍維持原有判斷，認為這些攻擊「非常不可能」是外國對手所為，也不認為外國行為者已開發出新型武器。美國官員曾表示，在美國情報機構攔截的對話中，美國的對手也對AHI事件表示驚訝，並否認涉入。

部分前官員和AHI受害者指出，俄羅斯是AHI事件的主要嫌疑人，因為該國在定向能量裝置方面已有數十年的研究。截至目前為止，尚無確鑿證據公開浮出檯面，莫斯科方面亦否認涉入。

報導指出，這兩種已知的定向能量裝置以及其他研究，似乎促使部分人士重新思考「哈瓦那症候群」的成因。該名稱源於2016年美國駐古巴哈瓦那大使館人員首次報告的神祕症狀爆發。

