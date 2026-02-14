房市拖累 2025年中國民營美術館倒一片

中國經濟內憂外患，連民營美術館也艱難營運。（美聯社資料照）

中國房市低迷，使得依附房地產榮景而生的民營美術館在2025年也艱難營運。從深圳、上海到青島，都有民營美術館倒下，曾經號稱「每兩天新增一家博物館」的榮景不再。

2025年6月28日，據稱投資達人民幣19億元（約新台幣85.5億元）的青島西海美術館突然公告，自7月1日起閉館。這個依海而建的美術館，由普立茲建築獎得主設計，主體空間1.7萬平方公尺，擁有12個展廳和美麗的海岸花園，從2021年8月開館，期間營運還不滿4年。

綜合陸媒報導，這家公益美術館當時看準的是，所處區域將設立中央美術學院青島分校，以「文化＋教育＋旅遊」來開發。不過，隨著中國教育部政策不鼓勵大專院校跨省異地辦學，這個創立分校計劃緊急叫停，周邊的地產也就停擺，投資龐大的美術館已看不到前景。

差不多同一時間，在2019年開館的深圳木星美術館，也在去年6月正式宣告閉館。其告別信「當藝術成為孤島，我們仍在燃燒」寫道：「美術館的初衷是企業為了自身的品牌而設立，但是疫情後一切的變化，運營的壓力、資金的短缺、觀眾參與度的瓶頸……如同無形的潮水，正一點點侵蝕著我們賴以生存的堤岸」。

在上海，由日本建築師操刀設計、外觀頗具特色的喜馬拉雅中心，內部的喜馬拉雅美術館在2025年1月也已經停止營運，這與其母公司破產有關。到了2月，位在外灘的東一美術館也宣布閉館。

有些人認為，中國民營美術館的「打卡泡沫」正在破滅。民眾逛美術館喜歡打卡拍照，而美術館的誕生則與企業家在房地產賺到錢有關，或者就是以美術館吸引民眾來到商業地產。「美術館經濟」曾經迅速膨脹，但似乎沒有堅實的根基。

前中國國家文物局長劉玉珠2020年時曾說，2016到2020年，「中國平均每2天新增一家博物館」。其實早在2016年之前，在中國經濟上升期就有不少大老闆投入設立美術館。

關注藝術行業的微信公眾號「Hi藝術」5日報導指出，經歷過地產紅利的高峰，也穿越了疫情3年的消耗，當下藝術館面臨觀眾習慣、資金結構與文化環境全面的變化。

報導引述「昊美術館」上海館館長王凱梅在成立8週年上的講話說，很多同業都面臨共同的困境，「當曾經的經濟支柱行業進入調整期，依附其上的文化機構必然感受到寒意」。

她說，美術館的堅持和存在，就是對新一年最質樸的期許。由於門票和文創衍生品的收入遠不足以維繫大型展覽空間的日常營運，該館目前的「瘦身」策略是減少展次、延長展期。

在民營美術館一片求生存的審慎中，也有樂觀消息。京東集團在1月20日宣布成立京東美術館，這所當代視覺、表演藝術及文化機構，將坐落於深圳灣超級總部基地，並預計於2027年底正式開幕。

