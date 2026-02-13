為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    全球最強而有力女性！高市早苗躍英國「經濟學人」封面

    2026/02/13 16:48 駐日特派員林翠儀／東京13日報導
    英國「經濟學人」本期以日本首相高市早苗首相的插畫做為封面，標題為「全球最強而有力的女性」。（圖取自經濟學人X帳號）

    英國「經濟學人」本期以日本首相高市早苗首相的插畫做為封面，標題為「全球最強而有力的女性」。（圖取自經濟學人X帳號）

    英國「經濟學人」本期以日本首相高市早苗首相的插畫做為封面，標題為「全球最強而有力的女性」。高市在日前的眾院大選帶領執政黨獲得壓倒性勝利，這也讓她受到全球矚目。

    高市早苗去年12月才被美國財經雜誌「富比士」（Forbes）選為「全球百大最具影響力女性」，首次入榜就攻占第3名，排名第1的是連續4年獲選的歐盟執委會主席馮德萊恩，第2名則是歐洲央行總裁拉加德，第4名為義大利總理梅洛尼。

    本月8日投開票的眾院大選，自民黨席次從原本的198席，大幅成長到316席，跨過眾院3分之2的門檻，高市在選舉中展現的超強人氣，完全反映到選票上。經濟學人分析指出，高市成功抓住了選民對「安全」與「變革」的雙重需求，並評價她「在嚴峻時代提出了強硬而現實主義的路線」。

    產經新聞報導，本期的文章與插畫，是在自民黨取得壓倒性勝利後所製作。插畫中，高市穿著招牌的藍色外套，背景為富士山，面帶微笑舉起右手。

    文章指出，高市在自民黨壓勝後「掌握了改革日本的歷史性機會」，並強調「不能浪費這次機會」。同時論述她必須「以更宏觀、更寬廣的視野思考問題」，「正面迎戰長期人口結構與經濟的課題」，並提及對強化防衛能力的期待、日美同盟的重要性，以及社會保障制度改革等議題。

