美中被「敵對框架」鎖死 《外交事務》警告：台海成最大擦槍走火引信

美軍航艦「雷根號」（左）與「尼米茲號」在南海進行聯合演訓。 （圖取自美軍DVIDS網站）

權威期刊《外交事務》（Foreign Affairs）最新評論警告，美中正被彼此視為「頭號威脅」的國安框架鎖死，關係滑向高度危險的對抗軌道。雙方近十多年來在國安戰略、軍事部署與經濟政策上相互強化，使當前最大的風險不在於刻意開戰，而是誤判與事故導致局勢失控。

文章指出，美中雙方軍備競賽持續升級，核武、太空、網路與AI軍事化加速推進，西太平洋海空對峙頻繁，近距離接觸「幾乎擦撞」的情況增加。在高度不信任的氛圍下，任何單一事件都可能被放大解讀，導致危機螺旋升高。作者以2001年美中軍機相撞與1999年誤炸中國駐南斯拉夫大使館為例，直言若類似事件發生在當前環境，後果恐遠比以往嚴重，甚至可能引發核戰風險。

這篇評論由美中兩國資深學者合寫，作者群長期參與雙邊政策對話與學術研究，曾親歷冷戰時期的對峙經驗。文章因此特別強調「誤判與事故」對大國關係的破壞性，並呼籲建立防止衝突失控的制度性護欄。

文中指出，過去被視為穩定器的經濟互賴，如今被雙方視為「國安風險」。出口管制、供應鏈重組與「去風險化」政策，雖降低相互依賴，卻同時削弱衝突的緩衝器，使對抗更容易外溢至金融、市場與科技領域，增加全球經濟不確定性。

台海被點名為「最危險破口」

作者將台海視為當前最具引爆風險的熱點，指出在高張力軍事氛圍下，政治表態、軍事演訓或誤判，都可能迅速升高為區域危機。評論認為，儘管北京未正式宣布武力犯台迫在眉睫，但其「反分裂」紅線依舊清晰。雙方仍有空間透過重申立場、恢復溝通機制與軍事對話，為關係建立「護欄」，避免陷入以敵對為政策核心的長期惡性循環。

文章強調，當前趨勢並非不可逆轉，但窗口期短暫。若缺乏有意識的政策「止滑」，美中將被推向一種長期緊張、難以降溫的高風險對峙狀態，代價將由全球共同承擔。作者呼籲美中雙方應重啟對話，在競爭中尋求共存的「新常態」。

