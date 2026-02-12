谷愛凌譴責川普反遭群嘲 挺台NBA球星怒罵「投奔中共的叛徒」

奧運中國代表選手谷愛凌日前因譴責美國總統川普的言論遭到網友反彈。（擷取自X@CalanHunterPhD）

出生於美國舊金山的中國奧運滑雪選手谷愛凌（Eileen Feng Gu）因近日公開譴責「川普對於美國奧運選手赫斯的批評」而遭到輿論反彈，批評者表示，谷愛凌從未公開反對中國涉嫌侵犯人權的行為，但是這次卻「選擇性表態」批評川普的言論，進而使許多美國民眾頗有微詞。

綜合外媒報導，事件起因於，美國自由式滑雪選手赫斯（Hunter Hess）受訪被問到，對於美國的移民執法行動有何看法時，他表示不贊同，坦言，「我代表美國參賽，不代表我接受美國如今發生的一切。」

赫斯此番言論也成功地激怒了川普，隔日，川普便在自家社群「真實社群」（Truth Social）上大發雷霆，痛罵赫斯是個「徹頭徹尾的失敗者」，認為假如赫斯沒有代表美國的意願，當初就不應該參加奧運的選拔，並表示很難支持像赫斯這樣的人。

針對川普的言論，中國滑雪代表選手谷愛凌與其餘多名選手也站出來聲援赫斯。谷愛凌受訪時感嘆，沒想到搶走奧運會風頭的竟是與奧運精神如此格格不入的事情，並認為事態的走向已完全「背離奧運應有的體育精神和宗旨」。她也分享，她以前也曾身陷類似的輿論風波，所以她很同情赫斯的處境。

出乎意料的是，谷愛凌的發言遭到大多數人的強烈反彈。許多批評人士指出，她長期對「中國被指控在新疆打壓維吾爾族與中共政治議題」保持沉默，如今卻對美國政治爭議評頭論足，因而引發許多網友的強烈不滿。

常為台灣發聲的美國職籃運動員坎特（Enes Kanter Freedom）發文譴責，「谷愛凌是個叛徒。她生於美國，在美國成長，現在也是居住於美國，卻選擇投靠全世界人權侵犯最嚴重的中國。她在一個自由的國家建立起自己的名聲，然後卻代表另一個專制政權出賽。谷愛凌不是立場中立，而是做出有利於她自己的選擇。她不能一邊享受美國公民的自由，一邊又成為中國共產黨的全球公關工具。」

華府智庫哈德遜研究所研究員索博利克（Michael Sobolik）也指出，運動員批評美國總統是件屢見不鮮的事情，但此次的關鍵之處在於，谷愛凌是一位代表中國參賽的美籍滑雪運動選手，不過，她在譴責川普的同時，卻對「中國涉嫌迫害新疆人種族滅絕和政治監禁反共人士」等爭議是否也「違反了奧運宗旨」隻字不提。

現年22歲的谷愛凌出生於美國舊金山，是全球收入最高的冬奧選手之一，光2025年估計進帳2300萬美元，約台幣7.2億；她與多家中國企業合作，包括中國銀行，也與西方公司合作。谷愛凌曾表示，她是為了出生在中國的母親而代表中國出賽，但她投奔中國的行為，儼然已讓許多美國民眾感到十分失望。

