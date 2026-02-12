川普下令五角大廈採購燃煤電力 在AI軍備競賽中與中國爭雄

美國總統川普將簽署行政命令，動用冷戰時期的「國防生產法」，指示戰爭部（國防部）與燃煤電廠簽署購電協議，確保美軍運作電力來源。（路透檔案照）

為兌現重振煤炭產業承諾，並應對人工智慧（AI）發展帶來的龐大電力需求，美國總統川普11日將宣布一項重大能源計畫。白宮官員透露，川普將簽署行政命令，動用冷戰時期的「國防生產法」（Defense Production Act），指示戰爭部（國防部）與燃煤電廠簽署購電協議，確保美軍運作電力來源，藉此延續燃煤電廠的壽命。

《彭博》報導，這項計畫標誌著川普政府利用聯邦資金與五角大廈合約，來支撐化石燃料產業的最新舉措。匿名白宮官員透露，川普將指示戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）介入，透過長期購電合約維持燃煤電廠運作。此舉引用1950年制定的「國防生產法」，該法賦予總統廣泛權力，可基於國家安全理由指導民營產業生產。

請繼續往下閱讀...

除了戰爭部採購案，川普也將宣布由能源部撥款1.75億美元（約新台幣55億元），資助肯塔基州、北卡羅來納州、俄亥俄州、維吉尼亞州及西維吉尼亞州等地的6座燃煤電廠進行升級。這筆資金旨在提高燃煤效率並延長電廠營運年限。

分析指出，川普此時大力推動煤炭復興，與兩大因素密切相關：一是為了在與中國的AI軍備競賽中勝出，必須滿足科技業激增的電力需求；二是為了在11月期中選舉前，平抑民眾對電費高漲的不滿。

田納西河流域管理局（Tennessee Valley Authority）近期已採取行動，延後2座燃煤電廠的退役計畫。隨著AI產業對電力的渴求日益迫切，加上華府政策轉向，原本因天然氣與再生能源競爭而式微的煤炭產業，似乎迎來轉機。

川普11日將在白宮接見煤炭業高層與礦工代表，正式宣布這些措施。白宮新聞祕書李威特（Karoline Leavitt）10日預告，川普將大力宣揚「乾淨、美麗的煤炭」（clean, beautiful coal），是美國最可靠且負擔得起的能源來源。

在推動煤炭復興的同時，川普政府也加速拆除歐巴馬與拜登時期的氣候遺產。據悉，環境保護署（EPA）本週將正式撤銷2009年關於溫室氣體排放危害公眾健康的科學認定。該認定是過去十多年來美國政府管制碳排放的法律基石，撤銷此認定將為解除燃煤電廠的環保枷鎖鋪路。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法