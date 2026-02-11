為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    自民黨大勝添66名「高市小孩」 最年輕村木汀26歲

    2026/02/11 13:07 駐日特派員林翠儀／東京11日報導
    66位新人中，以北海道比例選出的村木汀年紀最輕，2000年2月出生。（取自網路）

    日本這次的眾院大選，自民黨拿下史上最多的316席，議席從原有198席增加了118席，其中新人占了66位。66位新人可稱為「高市小孩」（高市children），其中最年輕的竟是2000年出生，這些高市小孩應有部分將成為未來日本政壇的主幹，就像2012年安倍晉三奪回政權時帶進國會的119名「安倍小孩」，有多人現在都是檯面上人物。

    這次眾院選舉可說是日本政壇的地殼大變動，相較2005年小泉純一郎的「郵政解散」、2009年民主黨奪下政權，以及2012年安倍晉三重返執政等數次大選，震撼度不相上下。

    這次大選共有106位新人當選，其中自民黨占66人，相較於2012年大選184位新人中，自民黨占119人，數量並不多。主要是2024年大選石破茂帶領的自民黨一口氣輸掉了67席，幾乎把家產敗光，而這次高市早苗增加了118席，不但「加倍奉還」，還讓55人重返國會，並帶進了66位新人。

    66位新人中，以北海道比例選出的村木汀年紀最輕，2000年2月出生，快滿26歲，雖然不是史上最年輕，但為日本國會第一位2000年出生的國會議員。

    村木汀進入國會，也代表21世紀新世代的崛起，而2009年民主黨拿下政權時的核心人物，包括小澤一郎、枝野幸男、岡田克也、玄葉光一郎、海江田萬里、馬淵澄夫、安住淳等，均在這次選戰中落敗，啟動了在野勢力的世代交替。

    自民黨的66位新人可稱為「高市小孩」，這是自民黨的新血，可帶動黨內的新陳代謝，2012年安倍晉三奪回政權時帶進國會的119名「安倍小孩」，現在有很多檯面上的人物例如政調會長小林鷹之、農林水產相鈴木憲和、女性活躍擔當相黃川田仁志等，都成為高市的左右手。

    事實上，石破茂擔任自民黨總裁並在兩次大選中慘敗之後，自民黨陷入空前的危機，而自民黨就是靠這些「五期生」（2012年當選後經歷5次大選）的跨派系串連，開拓了重生的道路。

