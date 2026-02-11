為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    中國滲透佛教團體！澳洲起訴1男1女 涉受公安指使監控面臨15年重刑

    2026/02/11 12:58 編譯陳成良／綜合報導
    澳洲聯邦警察（AFP）公布逮捕畫面。中國籍一男一女涉嫌受中共公安指使，秘密監控坎培拉一處佛教團體，遭控「外國干預罪」，最高面臨15年重刑。（圖取自澳洲聯邦警察臉書）

    澳洲聯邦警察（AFP）公布逮捕畫面。中國籍一男一女涉嫌受中共公安指使，秘密監控坎培拉一處佛教團體，遭控「外國干預罪」，最高面臨15年重刑。（圖取自澳洲聯邦警察臉書）

    澳洲政府打擊中共滲透再出重手。澳洲聯邦警察11日宣布起訴中國籍一男一女，指控他們受中國公安部門指使，秘密監控坎培拉一處佛教團體，執行所謂的「跨國鎮壓」。這兩名嫌犯分別為25歲男子與31歲女子，若罪名成立，最高面臨15年重刑。

    執行秋盾行動 鎖定宗教滲透

    據澳洲廣播公司（ABC）報導，綜合外媒報導，這起名為「秋盾行動」（Operation Autumn-Shield）的逮捕計畫，源自澳洲安全情報組織（ASIO）於2025年分享的情資。

    警方調查發現，這名25歲中國籍男子與31歲女子，在中國某公安局的直接授意下，秘密蒐集坎培拉「觀世音菩薩心靈法門」（Guan Yin Citta）佛教團體的分會情資。兩人今日於坎培拉法院出庭，各被控以一項「魯莽外國干預罪」（reckless foreign interference）。

    澳洲警方指出，這兩名嫌犯與去年8月另一名因秘密蒐集該佛教團體資訊而被捕的中國籍人士有密切協作關係。這也是澳洲自2018年實施《外國干預法》以來，針對中國海外干預行為的最新指標性案例。

    澳洲聯邦警察助理署長納特（Stephen Nutt）指出，外國干預是損害民主與社會凝聚力的嚴峻犯罪。他警告，澳洲並非對此類滲透免疫，且不能指望單次逮捕就能阻止北京進一步針對海外社群的企圖，強調社區的警覺與報案是防範滲透的最佳防線。

    澳洲安全情報組織首長柏吉斯（Mike Burgess）公開批評，多個外國政權持續在澳洲境內監控、騷擾與恐嚇特定社群，此類行為「完全不可接受且不能容忍」。他形容目前的國安環境正變得日益動態且惡劣，跨國鎮壓已成為澳洲主要的國安隱憂。

    阻斷長臂管轄 外國干預法第5例

    報導指出，此次起訴是澳洲引進《外國干預法》以來的第4及第5例。過去幾年，中國多次被指控利用秘密代理人對流亡海外的異議人士或特定宗教群體進行監控。隨著澳洲司法體系正式介入此類「宗教滲透」案件，顯示西方國家正透過法律手段硬性阻斷中共的長臂管轄。

