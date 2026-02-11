回應賴總統談話 民眾黨團鬆口：院版國防特別條例付委「併案審查」

台灣民眾黨立院黨團11日召開記者會回應賴總統記者會談話內容，總召陳清龍（中）、副總召王安祥（左）、幹事長邱慧洳（右）出席發言。陳清龍稱，對於總統賴清德盼政院版國防特別條例草案付委，他表達贊成，歡迎與眾黨版草案「併案審查」，一同整合出最佳法案。（記者塗建榮攝）

行政院版1.25兆國防特別預算條例草案至今仍未付委，為此，賴清德今偕國防部、三軍司令召開記者會，呼籲朝野共同支持法案盡速通過，對此，台灣民眾黨黨團今早召開記者會回應重申支持台灣國防、也未擋國防預算，對於新會期優先推動黨團版國防特別條例草案一事，總召陳清龍表示，他們有自己的立場，也鬆口行政院版草案可進來「併案審查」，歡迎各版本在立法院審查、進行協商整合。

民眾黨立院黨團11日上午召開「國安不打迷糊仗，軍購交付不能拖」記者會，並於會後接受媒體訪問。針對總統賴清德提及在野黨將推動國防特別預算條例草案列為新會期優先事項，公開喊話盼政院版也能在立院付委；對此，民眾黨黨團總召陳清龍回應，自家的軍購條例草案已在上（1）月底付委一讀，因此對於賴所稱將國防特別條例草案納入新會期「最優先法案」表達贊成，他予以贊成。

陳清龍也重申，民眾黨並不是在擋行政院版軍購條例草案，「我們也同意院版條例草案付委」，表示同意各版本案併案監督在立院審查，向人民展現民眾黨對國防安全的重視。

針對黨團版軍購特別條例草案，副總召王安祥則指出，目前草案條文是在去（2025）年底研議出來、內容都是暫定的，若日後進入實質審議而美方公告軍售品項有變動，那全案項目、總金額「我們都願意做一些調整」，強調在三讀通過前都還有很多討論的空間。

另傳出國民黨內部也正醞釀多種國防特別條例草案，總金額最高上看9千億台幣，新會期是否也會支持國民黨團版草案付委送審，以修正動議進行整合？陳清龍回應，民眾黨團版草案目前還沒送審，而國民黨版草案目前也尚未推出，在這部分暫時不予評論。

