長裙女闖校園屠殺！ 加拿大史上第2慘槍擊案9死27傷 寧靜山城淪煉獄

加拿大卑詩省塔姆勒嶺醫療中心外昨（10）日聚集大批消防車與救護車。這起驚傳洛磯山脈小鎮的校園槍擊案，共造成9死27傷，平靜山城陷入極度震驚與哀悼。（圖取自X平台）

加拿大英屬哥倫比亞省（卑詩省）一座偏遠山城10日爆發史上罕見的校園屠殺血案。一名「穿著連身裙、留有棕色長髮」的女槍手，先後闖入當地一所中學及附近民宅瘋狂掃射，造成包括槍手在內共10人死亡（9名受害者）、27人受傷。這是加拿大自1989年以來，傷亡最慘重的校園槍擊事件。

穿連身裙掃射 加拿大史上第2慘

加拿大廣播公司（CBC）報導，這起慘劇發生在卑詩省北部塔姆勒嶺（Tumbler Ridge）。當地時間週二下午1時20分，居民手機接獲緊急警報，警方描述槍手為一名穿著連身裙的女性，正於塔姆勒嶺中學（Tumbler Ridge Secondary School）行兇。警方進入校園後發現6人當場死亡，另1人送醫不治，隨後又在相關民宅發現2名死者。

這起事件被定性為加拿大史上第二慘重的校園槍擊案，僅次於1989年蒙特婁理工學院造成14死的慘案。專家指出，由於加拿大槍枝管制極其嚴格，此類大規模屠殺案件極為罕見。

塔姆勒嶺市長克拉科卡（Darryl Krakowka）悲痛表示，這座山谷小鎮人口僅約2400人，社區關係極為緊密，死傷者並非單純的「居民」，對當地人而言「全是家人」。

案發的塔姆勒嶺中學全校僅有175名學生，這次事件造成27人受傷，其中2人傷勢危急。警監弗洛伊德（Ken Floyd）坦言，雖然已確認槍手身分且其已在現場自戕身亡，但警方仍難以釐清其動機，「這是一場對社區造成深刻衝擊的無意義暴力」。

總理致哀 寧靜洛磯山城進入哀悼

加拿大總理卡尼（Mark Carney）在社群平台X發文表示，這起恐怖的槍擊事件讓他感到震驚與痛心，強調國家將在危機中團結一致。卑詩省長尹大衛（David Eby）則沉痛感嘆，這則新聞「讓人想把孩子抱得更緊一點」，政府將全力支援受害者家屬。

目前當地的中學與小學均已宣布關閉至本週末。警方強調，雖然現場僅發現一名嫌犯屍體，但目前仍在擴大搜索社區內其他地點，以確保沒有第二名共犯或更多潛在受害者。

