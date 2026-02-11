買不起20元的文具！印尼10歲童輕生 留遺書：媽媽別哭

東努沙登加拉省的恩加達省是印尼最貧困的省分之一。（路透）

印尼日前發生一起令人心碎的悲劇。一名年僅10歲的男童被發現於偏鄉住處輕生，原因疑似是因為買不起總價僅約1萬印尼盾（約台幣20元）的書本與原子筆。男童生前還留下一封以巴賈瓦語撰寫的手寫信，內容提到「媽媽別哭，讓我走吧」。這起事件引發印尼全國對貧富差距與社會安全網缺失的強烈檢討。

綜合外媒報導，這名10歲男童居住在東努沙登加拉省（East Nusa Tenggara）的偏遠農村，平時與47歲的母親及高齡80歲的祖母相依為命。由於家境極度貧困，男童平時住在僅有2、3坪大、牆壁由竹片搭建且地板仍是泥土的簡陋破房中。事發當天，男童疑似因無法籌出台幣約20元的文具費感到絕望，留下遺書後輕生。信中寫道：「媽媽，我要走了。請讓我走，不要哭，妳不需要找我。再見了，媽媽。」字裡行間流露出超越年齡的無奈，讓到場處理的警方與家屬心碎不已。

儘管初步報告指向「貧困奪命」，但印尼兒童保護委員會（KPAI）委員迪雅（Dyah Puspitarini）對此持保留態度。她指出，一個10歲的孩子走向極端，背後通常交織著複雜的心理因素。「我們不能單純歸咎於買不起文具，」迪雅強調，男童父親在出生前就離家，由單親媽媽打零工養活5個孩子，生活壓力極大，「必須調查孩子在學校是否遭遇排擠或霸凌，以及長期以來缺乏心理支持的問題。」她也舉出去年發生的類似案例，呼籲政府不能只看表面數字。

這起悲劇也燒向印尼政府的失職。據調查，男童一家雖然生活困苦，卻完全沒有被納入政府的住房補助、教育津貼或任何社會福利名單中。對此，印尼社會事務部長賽福拉（Saifullah Yusuf）公開道歉，並坦言政府對偏鄉貧窮數據的掌握存在嚴重漏洞，導致急需救助的家庭成了「被遺忘的角落」。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

