「為何政權獲強力支持會成為安全疑慮」 小泉把記者問到語塞

日本防衛大臣小泉進次郎。（路透資料照）

日本防衛相小泉進次郎在眾院大選後首次的記者會上反問記者，為何政權獲得國民信任會成為所謂的「安全疑慮」，發問的記者被問到語塞。小泉並暗指中國說，有些國家甚至沒有民主選舉，即便公布軍事預算，其透明度與日本相比也存在重大疑義。

小泉曾經是高市早苗去年競選總裁的對手，選後被延攬入閣成為防衛相，上任3個多月來，不但在安保議題上的主張與高市一致，而且多次護航高市的安保政策，對抗質疑的聲浪，讓原本對小泉持有敵意的高市支持者，以「小泉覺醒」予以正面評價。

小泉在經過這次大選後，聲望進一步上漲，他擔任自民黨支部長的神奈川縣也在選戰中交出20席「全壘打」成績，讓他更具信心，今天在選後首次的防衛省記者會上，還和記者有一段言語交鋒，讓發問的記者啞口無言。

該名記者問及眾院大選強化了政權基礎，未來與中國的交手，將對安全保障造成什麼影響，這是否會在安全保障上引發疑慮。小泉停頓的數秒，反問該名記者，為何政權獲得國民信任會成為所謂的「安全疑慮」，他實在無法理解。「難道是選輸了就不會有安全疑慮嗎？」

發問的記者被問到語塞，調整內容後表示，假設對方因此展現更強硬的對抗姿態，強調他要問的是，有否這方面的安全疑慮。小泉則表示，作為民主國家，執政黨在選舉中向國民說明強化安全保障政策、改善自衛官待遇等主張，並獲得強而有力的支持，這應該被視為正面的結果。

他還表示，在當前的國際環境下，如果有人認為只要高喊和平，和平就能自動維持，那麼作為防衛大臣，他必須坦率地說，這種想法與現實嚴重脫節。

還有另一名記者質疑高市早苗首相主張的安全保障政策內容不夠具體，而小泉也反駁表示，日本在政策推動上，相較於其他國家，已經相當透明。他在選舉的演講中已經相當具體地說明政策內容，而且取得了國民的審判與支持。

小泉話鋒一轉表示，雖然不點名是哪個國家，但如果不是民主制度，根本就沒有選舉。即使是公布的軍事預算，與日本相比，其透明度也存在重大疑問。並強調，日本是在非常誠實且審慎的程序下，向國際社會說明並推動安全保障政策。

