    國際

    跟美國對著幹？中國表示願意協助古巴

    2026/02/10 16:21 編譯張沛元／綜合報導
    古巴因遭美國制裁與封鎖石油供應而陷入能源危機。圖為2026年1月9日，懸掛古巴國旗油輪「帕斯托里塔」號駛抵古巴哈瓦那港。（法新社）

    對於美國封鎖委內瑞拉石油運往古巴以致古巴航空燃油短缺以及國際航空公司暫停飛往古巴航班，中國外交部10日表示，目前並無因此中國公民受困古巴的報告，並重申北京會協助古巴。

    中國外交部發言人林劍是例行記者會上被問到，古巴因航空燃油短缺、國際航空公司已暫停飛往古巴的航班，是否有中國公民滯留古巴以及中方是否會幫助古巴緩解燃油供應危機時，作上述表示。

    林劍說，目前並未收到中國公民滯留古巴的報告；至於古巴供油危機，「中方堅定支持古巴維護國家主權和安全，反對外來干涉，堅決反對剝奪古巴人民生存權、發展權的舉動和非人道行為，將一如既往向古方提供力所能及的支持和幫助。」

    美國總統川普上月底才簽署1項針對古巴的行政命令，對任何直接或間接向古巴出售或提供石油的國家的對美出口商品，徵收額外關稅，意圖把本就陷入能源危機的古巴推入深淵，以及施壓古巴目前最主要的供油國墨西哥。中方當時就表示堅定支持古巴。

    古巴因長期遭美國制裁以致深陷能源與經濟危機，該國石油供應原本主要靠墨西哥、委內瑞拉與俄羅斯，但俄油已因烏克蘭戰爭遭制裁而中斷，委油也因今年初美軍逮捕委國前總統馬杜羅而停供。

