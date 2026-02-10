為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    像靈堂？中國多地掛「黃燈籠過年」挨轟 官方回應後急撤

    2026/02/10 16:02 即時新聞／綜合報導
    中國河北涿州鼓樓大街掛起黃燈籠，被網友批評不吉利。（擷取自微博）

    中國河北涿州鼓樓大街掛起黃燈籠，被網友批評不吉利。（擷取自微博）

    隨著農曆春節將至，中國各地循例掛起紅燈籠增添喜氣，然而河北省涿州市近日卻在鼓樓大街等地掛起大片「黃燈籠」，引發輿論強烈反彈。許多網友質疑黃燈籠在傳統民俗中多用於祭祀或喪禮，直言氣氛「像靈堂」、「很不吉利」，迅速掀起輿論爭議。

    綜合媒體報導，除了河北涿州，山東濟南、四川樂山等地也陸續出現黃燈籠布置。2月5日，有網友在社群平台上傳影片指出，涿州大街小巷掛滿黃色燈籠，讓人摸不著頭緒，不知道寓意為何。

    消息曝光後引發熱議，留言區超過2萬人參與討論，有人認為黃燈籠象徵富貴吉祥，也有人覺得怪異，甚至直指黃燈籠常用於祭祀。由於負面聲浪過多，原PO隔天下午已關閉留言功能。中國網友紛紛開酸，「本來就該掛紅燈籠，誰家過年掛黃燈籠」、「看起來就像靈堂」、「應該是某企業亂搞贊助」。

    還有部分網友延伸各種陰謀或玄學猜測，包括「努爾哈赤400年陰祭」、「赤馬紅羊年的九紫離火會燒盡一切魑魅魍魎，所以它們怕挺不過去，才有了這波操作，誘騙大家用土黃幫它們鎮壓神火，好讓它們熬過去能繼續作妖。」、「這是晦火消解火氣的布局。看來，是『赤馬』年所感應而來的東西。」

    對此，涿州鼓樓大街店家表示，這幾天確實掛上黃色燈籠，過去從未見過類似安排。除了鼓樓大街，當地範陽路等主幹道也可看到紅黃相間的燈籠，夜間亮燈後紅黃交錯，看起來相當醒目。

    涿州市城管局人員則回應，街頭除了紅燈籠也有黃燈籠，主要是為了增加層次感，相關布置並非城管局負責，而是市政府統一安排。市政府人員進一步說明，在中國傳統文化中，黃色象徵尊貴、吉祥與溫暖，常與紅色搭配使用，如故宮紅牆黃瓦即為代表，春節使用紅黃配色是為營造隆重喜慶的氛圍。至於部分街道出現純黃燈籠，若市民覺得不妥，可向相關單位反映。

    不過官方說法公布後不久，有網友在微博貼出影片稱，涿州街頭的黃燈籠「才掛上沒多久就被拆掉」，並指7日已全面撤除。畫面再度引發網友吐槽，「這不是浪費錢嗎」、「不是自己的錢不心疼」、「掛黃燈籠肯定是行政指導」、「今年的業績真的『黃了』（完蛋了）」。

