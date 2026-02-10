為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    停電、起火樣樣來！東京列車事故頻傳 JR東日本社長親上火線道歉

    2026/02/10 14:46 即時新聞／綜合報導
    圖為JR東日本鐵路公司的山手線列車駛進東京池袋站。（彭博）

    日本最大鐵路公司「JR東日本」近期在東京首都圈頻傳重大運輸異常，自上月起接連發生長時間停駛事故，導致通勤與通學族交通大亂。對此，JR東日本社長喜勢陽一今日發表正式聲明，針對連環事故造成旅客莫大困擾深表歉意，並承諾將重新檢視業務流程，全面強化安全檢查與穩定運輸體制。

    根據JR東日本官網聲明，今年以來已發生多起嚴重事故，包括1月16日山手線與京濱東北線、1月30日常磐線，以及本月8日至9日的宇都宮線相繼發生停電；此外，2月2日京葉線八丁堀站更傳出手扶梯起火事件。這些事故不僅引發車站嚴重擁擠，甚至出現列車被迫停在站間區段、要求乘客徒步下車的窘境。

    聲明中指出，儘管各起事件研判為個別原因，但造成的長時間停駛已嚴重損及旅客信賴，這是攸關集團經營根本的重大問題。喜勢陽一強調，安全始終是經營的最高優先事項，他將站在最前線親自督導，帶頭提升安全與穩定運輸的水準。全體集團也將齊心協力推動各項改革，期盼能挽回民眾信賴，確保旅客能安心使用鐵路服務。

