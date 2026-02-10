為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    為了核潛艦！ 南韓國防部力推「軍用核能」特別法案

    2026/02/10 14:58 即時新聞／綜合報導
    南韓國防部10日證實，將推動核潛艦相關立法工作，彌補現有法律不足，確保核潛艦計畫順利落實。（彭博資料照）

    美國去年底核准南韓建造核動力潛艦。本月10日，南韓國防部證實將推進核潛艦相關立法工作，彌補現有南韓法律的不足，確保核潛艦引進計畫順利落實。

    《韓聯社》報導，南韓國防部10日表示，旗下戰略政策局核潛艦專門工作小組近期已委託實施「制定核潛艦計畫特別法案」的相關研究，並計畫於今年上半年啟動立法程序。

    去年11月中旬發表的美韓領導人會談成果文件「美韓高峰會談共同說明資料」（Joint Fact Sheet）指出，「美國批准南韓建造核動力潛艦，雙方將就美國供應燃料等保持合作」，李在明政府遂積極推動核動力潛艦引進計畫。

    南韓國防部認為，核潛艦計畫是長期投入大規模預算的國家戰略計畫，有必要透過立法為計畫的貫徹推進和穩定投入預算提供法源依據。

    國防部稱，引進核潛艦將建置適用「軍用核能」的安全規章、安全保障和放射性物質管理系統，但現行的《防衛事業法》和《原子能安全法》等相關法案，僅針對民用核能制定，難以適用核潛艦計畫。因此，制定符合計畫需求的特別法案成為當務之急。

    南韓總統李在明去年11月曾表示，美韓兩國攜手推進核動力潛艦建造事業，是南韓數十年來的夙願，將成為朝鮮半島和平與穩定的核心戰略資產。

