    國際

    南韓星巴克被數十名空服員行李霸佔！ 航空公司致歉

    2026/02/10 14:30 即時新聞／綜合報導
    美駐韓大使館附近的星巴克，被30多名空服員用行李霸佔座位。（圖擷自「@MenHealthToday」X帳號）

    美駐韓大使館附近的星巴克，被30多名空服員用行李霸佔座位。（圖擷自「@MenHealthToday」X帳號）

    離譜！位於南韓首爾光化門、美駐韓大使館附近的星巴克，9日早上7時許被30多名空服員用行李霸佔座位，引發其他顧客的不滿，航空公司對此已出面致歉。

    《韓聯社》報導，這些空服員為了要去美國大使館辦理簽證，就把星巴克當成行李存放處，店長透露9日有30多個空服員過來，總計點了5至10杯飲料就離開了，至於包包則留在座位上，直到過了2個小時才回來拿走。

    店長透露，員工告訴他最近這樣的情況已經發生過5次，在要求空服員拿走行李時，對方竟聲稱自己有點餐為何不能放包包。目睹空服員和店員爭吵的顧客表示，如果空服員至少有留1個人顧座位，那麼也許就不會那麼讓人生氣了。

    據了解，美國駐韓大使館為了避免恐怖主義攻擊，禁止民眾出入時攜帶大型行李。航空公司則透露，這些空服員在辦理簽證後還要接受培訓，因此帶著比較多的東西，之前會使用收費行李置物櫃等方式寄存，但近來由於管理疏失發生上述狀況，對於造成星巴克和顧客的不便深表歉意。

