泰國大選爭議連環爆！開票停電一片黑「電扇照轉」 台網直呼熟悉

泰國一處投票所停電後仍持續開票，旁邊的電風扇卻仍在運轉，引發質疑。 （圖擷取自「ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ」/臉書）

泰國大選初步結果出爐，泰自豪黨（Bhumjaithai Party）主席、現任總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）已自行宣布勝選，進步派支持的人民黨則坦言無法執政；然而各地卻接連爆出選務爭議，包括開票時停電、禁止拍攝計票板、選票數量異常、疑似賄選等狀況，引發民眾抗議要求重新計票，選舉公正性備受質疑。

泰國知名粉專「ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ」昨（9）日曝光1段影片，只見某投票所在開票過程中突然停電，3名選務人員在昏暗環境下持續作業，1名女性人員自票箱取出選票，交由男性人員唱票，周圍民眾摸黑圍觀，但現場電風扇卻仍在運轉。粉專質疑，「開票時發生停電，多少影響計票作業，但幸好電風扇還在轉……」，語帶諷刺。

畫面曝光後引發泰國網友質疑聲浪，「既然停電了，為什麼不先暫停計票呢？」、「怎麼停電了電風扇還在轉？」、「先把電風扇關掉啦，這也太露餡了」、「就算停電了，哥還是照樣唸得一清二楚」；但也有人認為「往好的方向想，電風扇可能本來就有內建電池」、「會不會只是電壓不穩而已？電風扇是被風力吹動才轉的嗎？最近風真的很大啦」。

事件也引起台灣網友關注，不少人諷刺留言，「泰國有雇用中國國民黨嗎?」、「國民黨做票這方面真的走在時代尖端」、「不知道還以為在看中壢事件的起因。台灣在選務程序上走的太前面了」、「這招是國民黨教的嗎？」、「泰國版中壢事件之無敵電風扇」。

綜合泰媒報導，此次大選投票除停電問題外，多地還傳出選務程序未依規定進行，包括欲監票民眾被趕出開票所；開票現場監視器被刻意遮蔽；選務人員禁止拍攝開票過程；部分投票所的開票數與領票數不符；選票、計票單及選民名冊被棄置在垃圾桶或非正式場所；投票箱在非預期時間或情況下被運離原地等爭議，引發各地民眾及學生集結抗議。

