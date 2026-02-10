中國網路開始散播仇日情緒！發布「軍國主義」修憲假消息

日本首相高市早苗率自民黨在眾議院選舉大勝後，中國網路隨即散播日本將進行「軍國主義修憲」等假消息。（路透）

日本首相高市早苗率自民黨在眾議院選舉中大勝，獲得3分之2的絕對多數席次，中國網路上隨即散播日本將進行「軍國主義修憲」等假消息，試圖操弄仇日情緒。

中國百度貼吧「2ch吧」，9日晚間有用戶發文，指稱「日本宣布新軍國主義憲法」，而這個「新憲法」有2個最大特徵，首先是取消舊憲法放棄戰爭、不得主動對外發動戰爭的條款，改為「允許日本主動向他國發動戰爭」。

發文者指出，日本「新憲法」接著就是取消舊憲法對個人權益的保護條款，改為「個人權益必須絕對服從於政府的權益」。

中國網友看到文章後紛紛留言，不少人叫囂「這可是好事，靶子都立起來了」、「看來日本需要我們幫它去工業化了，回歸農業國，必須廢掉天皇，系統性地改造日本社會了」、「終於等到這一天了」。

不過，發文者所指稱的日本「新軍國主義憲法」，實際上是自民黨2012年4月27日提出的修憲草案，而且介紹文章中充滿錯誤。

在自民黨2012草案中，完全沒有中國人所謂「允許日本主動向他國發動戰爭」的內容，反倒強調「日本放棄將戰爭作為行使國家主權的手段，不會使用或訴諸武力來解決國際爭端」，並在這樣的前提下使用自衛權。

中國發文者所謂「個人權益必須絕對服從於政府的權益」．其實是對自民黨修憲草案新設「緊急事態」的錯誤解讀，草案原文提到在面臨境外勢力攻擊、內亂或其他社會動盪、地震等大規模自然災害時，首相可召開內閣會議發布「緊急事態」。

自民黨修憲草案指出，在「緊急事態」下，公民必須服從國家和其他公共機構有關保護生命、財產的指示，但在這種情況下，政府仍需尊重憲法有關基本人權的規定，並非中國網友所謂「個人權益必須絕對服從於政府的權益」。

