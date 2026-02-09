美切斷供油能源危機加劇 古巴將停供航空燃料1個月

由於美國針對委內瑞拉的行動引發嚴重能源危機，古巴當局警告各航空公司將暫停供應航空燃料1個月。示意圖。（路透檔案照）

歐洲航空業者今天透露，由於美國針對委內瑞拉的行動引發嚴重能源危機，古巴當局警告各航空公司將暫停供應航空燃料1個月。

法新社報導，美軍上月突襲逮捕委內瑞拉前領導人馬杜羅（Nicolas Maduro）後，華府下令暫停委內瑞拉石油運輸，古巴因而受到影響。

要求匿名的航空業者告訴法新社，古巴當局已通知服務島內的各航空公司，從9日午夜進入10日起，飛機將無法在古巴境內加油。

根據航空業者引述古巴民航官員表示，包括長程航班在內，從當地出發的航班，必須前往其他地點停靠加油。

近週來，美國持續加大對古巴共產主義政府的壓力。美國今年1月初逮捕馬杜羅後，切斷了古巴來自其主要盟友委內瑞拉的石油供應。美國總統川普（Donald Trump）更簽署行政命令，對出口石油到古巴的國家施加關稅。

在華府關稅威脅下，川普表示，自2023年以來出口石油到古巴的墨西哥也將停止供油。

石油短缺讓古巴面臨全面停電風險。為因應日益惡化的能源危機，哈瓦那當局6日宣布一系列緊急措施，包括國營企業每週工作4天，並限制燃料銷售。

此外，當局還減少長途客運與火車服務、關閉部分旅遊設施、縮短學校上課時間，並放寬大學到校上課要求。

華府長期以來尋求推翻或削弱古巴的共產黨政府，哈瓦那當局則指責川普企圖「扼殺」該國經濟。近年來當地停電與燃料短缺問題頻傳，如今情勢更趨嚴峻。

古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）表示，古巴願意與美國展開對話，但強調任何談判都不能在壓力下進行。

