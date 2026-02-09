為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    外媒揭「媒體墳場」成形！黎智英重判20年 香港新聞自由雪崩

    2026/02/09 11:53 編譯陳成良／綜合報導
    黎智英（中）2020年遭捕，隨其今被重判20年，香港新聞自由也宣告雪崩。（美聯社檔案照）

    香港壹傳媒創辦人黎智英今（9）日遭重判入獄20年，這場世紀審判不僅關乎一名媒體大亨的餘生，更映照出香港新聞自由排名從世界第18名暴跌至第140名的凋零現實。《法新社》分析指出，黎智英案的終結，標誌著香港曾引以為傲的獨立新聞生態系已正式走入「媒體墳場」時代。

    報導指出，2020年《港區國安法》實施後，香港媒體環境出現劇烈震盪。當年8月，數百名港警搜查《蘋果日報》大樓並逮捕黎智英；隨後在2021年6月，擁有26年歷史的《蘋果日報》因資產遭凍結被迫停刊。

    這股倒閉潮迅速蔓延。2021年12月，網路媒體《立場新聞》在遭警方大規模搜查後停止運作；隨後《眾新聞》也以「確保員工安全」為由宣布關閉。原本立足香港的《端傳媒》則將總部遷往新加坡，美國《自由亞洲電台》（RFA）更因安全考量撤離香港，獨立媒體的生存空間已消失殆盡。

    900名新聞工作者失業與寒蟬效應

    除了機構倒閉，第一線記者的處境更令人擔憂。根據無國界記者組織（RSF）估算，國安法實施後的四年間，香港至少有900名新聞工作者失去工作。香港記者協會（HKJA）也指出，許多記者曾遭遇有組織的騷擾，甚至連雇主也面臨不尋常的稅務審計。

    外媒在港的運作同樣受阻。去年8月，一名《彭博》記者的工作簽證遭拒絕續簽，成為近年來第十起外媒記者遭拒簽或禁止入境的案例。這些跡象均顯示，香港曾引以為傲的「資訊自由流動」已不復存在。

    雖然香港政府發言人多次強調，香港公民享有法律保障的新聞與言論自由，並稱相關權利受國安法保護。然而，隨著黎智英與6名高層今日全數遭到重判，這番官方辭令與現實環境的落差，再次引發國際社會對香港法治環境的劇烈質疑。

    從2002年的全球第18名，到2025年的第140名，黎智英案的定罪與重判，被外媒形容為香港新聞自由雪崩的「終極符號」。

