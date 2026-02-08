為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    日本「國會密碼」233、243、261和310 不同門檻攸關政權穩定

    2026/02/08 15:59 駐日特派員林翠儀／東京8日報導
    日本眾議院選舉今天投開票，國會議席的多寡關係到政權的穩定性，233、243、261和310這4組「國會密碼」各代表了不同意義。（美聯社）

    日本眾議院選舉今天投開票，國會議席的多寡關係到政權的穩定性，233、243、261和310這4組「國會密碼」各代表了不同意義。（美聯社）

    日本眾議院選舉今天投開票，首相高市早苗在選前宣布，自民黨與日本維新會執政聯盟的議席若未能過半就要下台。國會議席的多寡關係到政權的穩定性，233、243、261和310這4組「國會密碼」各代表了不同意義。

    233席過半數

    日本眾議院總席次為465席，過半數為233席，也是「能否穩定執政」的最低門檻。解散前的勢力中，執政的自民黨與日本維新會合計232席。若取得過半數的233席，在眾院內即可由執政黨單獨通過政府提出的預算案與法案，並可主導議事日程安排。

    243席「安定多數」

    243席是「議會運作主導權」的門檻，可以掌握所有委員會議事主導權，比233席更穩定，但還未達完全壓制可在眾院17個常任委員會中獨占委員長席次。

    261席「絕對安定多數」

    拿下261席，代表在所有常任委員會中都擁有過半數，不僅委員長全拿，在委員會審查階段即可單獨通過法案，從委員會到院會全程不需依賴在野黨。有助於建立長期安定的政權。

    310席眾院「3分之2」門檻

    眾院的3分之2門檻為310席，法案在眾院過半通過後，即便參院否決或60日內未表決，仍可由眾院再度表決使之成立。由於執政聯盟目前在參院議席未過半，這一機制格外重要。此外，憲法修正案須在眾參2院分別取得3分之2同意，才可由國會發議。

    過去自民與公明黨組成的執政聯盟在2012、2014、2017年眾院選舉中，曾超過3分之2席次。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播