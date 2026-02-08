日本「國會密碼」233、243、261和310 不同門檻攸關政權穩定

日本眾議院選舉今天投開票，國會議席的多寡關係到政權的穩定性，233、243、261和310這4組「國會密碼」各代表了不同意義。（美聯社）

日本眾議院選舉今天投開票，首相高市早苗在選前宣布，自民黨與日本維新會執政聯盟的議席若未能過半就要下台。國會議席的多寡關係到政權的穩定性，233、243、261和310這4組「國會密碼」各代表了不同意義。

233席過半數

日本眾議院總席次為465席，過半數為233席，也是「能否穩定執政」的最低門檻。解散前的勢力中，執政的自民黨與日本維新會合計232席。若取得過半數的233席，在眾院內即可由執政黨單獨通過政府提出的預算案與法案，並可主導議事日程安排。

243席「安定多數」

243席是「議會運作主導權」的門檻，可以掌握所有委員會議事主導權，比233席更穩定，但還未達完全壓制可在眾院17個常任委員會中獨占委員長席次。

261席「絕對安定多數」

拿下261席，代表在所有常任委員會中都擁有過半數，不僅委員長全拿，在委員會審查階段即可單獨通過法案，從委員會到院會全程不需依賴在野黨。有助於建立長期安定的政權。

310席眾院「3分之2」門檻

眾院的3分之2門檻為310席，法案在眾院過半通過後，即便參院否決或60日內未表決，仍可由眾院再度表決使之成立。由於執政聯盟目前在參院議席未過半，這一機制格外重要。此外，憲法修正案須在眾參2院分別取得3分之2同意，才可由國會發議。

過去自民與公明黨組成的執政聯盟在2012、2014、2017年眾院選舉中，曾超過3分之2席次。

