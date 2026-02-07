戰火下的烏克蘭醫美意外受歡迎 原因令人鼻酸

居家裝潢可能隨時遭戰火炸毀，許多烏克蘭人選擇把錢花在「改善自己」；示意圖，圖與新聞事件無關。（法新社資料照）

戰火下的烏克蘭，居家裝潢可能隨時遭俄軍轟炸摧毀，許多人選擇把錢花在「改善自己」。在戰爭爆發後1年，與丈夫一起於烏克蘭東部哈爾科夫的大型住宅區經營美容店的伊莉娜（Irina）說，現在幾乎沒有任何烏克蘭人能避開戰爭帶來的傷害，正因如此才更要努力保持微笑，即使笑容需要依靠肉毒桿菌來輔助。

《紐約郵報》報導，伊莉娜所在的住宅區薩爾蒂夫卡於蘇聯時期建設，原本約有80萬居民，如今多數建築被木板封住，只剩一小部分的人還留在這裡。

請繼續往下閱讀...

伊琳娜提到，除了豐唇療程相當受歡迎，肉毒桿菌也被廣泛用於撫平因長期緊張而加深的皺眉紋，還有治療壓力性落髮的療程。

伊琳娜說，目前薩爾蒂夫卡每天通常停電3到5小時，這時候她會拿手機的手電筒繼續施做療程。也因為無法確定電力供給狀況，安排療程時會盡量排在白天，利用自然光進行。

伊琳娜與丈夫育有2名子女，大女兒因曾近距離遇到俄羅斯炸彈，雖然沒有受傷，但精神方面受到創傷，現在仍持續接受心理諮商；伊琳娜有位49歲、患有糖尿病的姻親，在街上被徵兵單位強行帶走，親人間深信他回不了家。此外，每天都會有無人機從頭頂飛過，這樣的景象已成為她們的日常。

伊琳娜說，她家的情況在現在的烏克蘭家庭中極為普遍，幾乎沒有人能完全避開戰爭帶來的摧殘。儘管時局艱難，「你心裡可以很悲傷，但至少你能在鏡子裡看到自己很美」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法