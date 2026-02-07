為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    外型惹的禍！日本羊羹過安檢被當「塑膠炸彈」 釣出一票苦主

    2026/02/07 22:01 即時新聞／綜合報導
    日本石川縣老字號和菓子名店「松葉屋」旗下招牌栗羊羹「月よみ山路」。（圖翻攝自「松葉屋」Ｘ）

    日本石川縣老字號和菓子名店「松葉屋」旗下招牌栗羊羹「月よみ山路」。（圖翻攝自「松葉屋」Ｘ）

    日本石川縣老字號和菓子名店「松葉屋」近日自爆一段令人哭笑不得的插曲，旗下招牌栗羊羹「月よみ山路」竟在國際線安檢時，被懷疑是「塑膠炸彈」，貼文曝光後瞬間引爆討論。

    松葉屋在社群平台Ｘ發文寫道，自家羊羹過去曾在國際航班安檢時被懷疑為「プラスチック爆弾（塑膠炸彈）」。原因包括：外層以塑膠包覆、呈現緊實細長固體狀、外頭還綁有繩子，而且通常一口氣好幾條裝在盒中，種種條件「完美命中」爆裂物的刻板印象。店家也補充，不只自家產品，許多旅客攜帶羊羹出國時都曾在保安檢查卡關，讓人哭笑不得。

    貼文曝光後，不少網友留言分享自身經驗，「我曾帶兩條羊羹搭國際線，被盤問半天，最後還被沒收一條，不知道是不是他們也想嚐嚐看。」、「在X光機下，羊羹確實看起來很可疑。」、「我在機場和送貨地點都遇到過槍指著我的情況，當時真是嚇壞了⋯⋯如果你所在的公司常派員工出國，我敢肯定你一定聽過上司說過『避開羊羹』之類的話。」另外，也有人笑稱，「它是卡路里炸彈」

    「月よみ山路」為松葉屋代表作，以大量栗子與細緻紅豆製成，口感紮實綿密，外型修長，並以線繩固定包裝，是不少旅客赴日旅遊必買的伴手禮。由於質地緊密、重量感十足，加上密封包裝，在X光掃描畫面中確實容易引起注意。

