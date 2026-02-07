中國退黨作家喊「我生來就是美國人」 驚喜釣出星條旗作者後代！

中國知名流亡作家曾錚如願取得美國公民身分。（圖翻攝自曾錚X平台）

曾遭中共迫害的作家曾錚，近日在社群分享自己這些年在美國生活，及取得美國國民身分的心得，她說自己在準備入籍考試時，腦海不斷迴盪《星條旗》（美國國歌）的旋律和歌詞，笑稱因為被深深打動，說不定「我其實生來就是一個美國人」，沒想到竟意外釣出美國國歌作者的後代子嗣，引發討論。

曾錚5日在X平台發文，「今天一早，我到美國公民及移民服務局（USCIS）參加入籍考試，前幾題測驗，例如美國首都是哪裡、國歌叫什麼名字、全國性選舉什麼時候舉行，全都是小學程度。我連眼睛都沒眨一下就回答完了。第一個『比較刁鑽』的問題是：你是否曾加入過任何共產主義或極權組織？我回答是的，我曾經加入過……但後來因為修煉法輪功而遭到中國共產黨迫害，早已退出。我向面試官說明，我在2004年就已公開發表退黨聲明，至今仍可在網路上查到。解釋完後，這一關就算通過了。」

「第二個『刁鑽』的問題是你是否曾因任何原因，在任何地方被逮捕、拘留或剝奪人身自由？我也回答是的，我曾被拘留並送進勞教所，但那是中共對我的宗教迫害，完全沒有任何法律程序可言。『勞動教養』本身就是非法的，非法到後來連中共自己都把這個制度給廢除了。接著，官員問我是如何被放出來的。我詳細描述了勞教所裡所謂的『轉化』過程，日以繼夜不讓人睡覺、電擊，以及各種酷刑，逼迫法輪功學員放棄對『真、善、忍』的信仰。我也告訴他，我曾寫過一本自傳，記錄自己的人生經歷。」

曾錚接著說，「總之，整場面試大多時間都在講述我遭受迫害的過程。最後，官員問我現在在做什麼。我回答說，我經營自己的媒體頻道，專注中國議題，揭露中共的各種罪惡。令我意外的是，他甚至詢問了我頻道的名稱，還把它寫進了檔案裡。最後，他把面試紀錄給我看，請我簽名確認內容全部屬實。就這樣，我通過了面試。他當場幫我安排了本月稍後的入籍宣誓儀式。就這樣，我人生中的另一個重大里程碑完成了。」

「我在2001年逃離中國。2003年，我在澳洲獲得難民身分。2006年，我成為澳洲公民。2011年，我持媒體簽證來到美國。2019年，我獲得了『傑出能力』綠卡。今天，我通過了美國公民入籍面試。距離我成為澳洲公民，已經整整二十年了。」

曾錚有感而發，「老實說，當年我剛逃離中國抵達澳洲時，覺得澳洲簡直是『天堂』，我可以自由地修煉信仰，遇到的每個人都非常友善。後來第一次來到美國，除了生活節奏比澳洲快、工作壓力更大之外，其他似乎都差不多。我每天埋頭工作。美國政治，包括總統大選，對我而言只是報導題材，跟我沒什麼關係。感覺不管哪個黨贏，似乎都無所謂。所以在最初那幾年，我甚至從沒想過要申請美國身分。我已經有澳洲護照，可以自由旅行，為什麼還需要美國身分？好像沒那個必要。」

「但在2016年，當我的媒體簽證到期、必須回澳洲重新申請時，我突然意識到：每五年就得離境一次去續簽，實在太麻煩了。那時，我才萌生申請美國綠卡的念頭，而且也真的拿到了。2019年拿到綠卡時，我心想美國永久居民的身分已經夠了。但在2020年之後，我突然驚覺，我曾經在美國視為理所當然、彷彿『永恆』存在的自由，那套堅如磐石的三權分立憲政體制，以及她作為『山巔之城』的地位，其實正面臨嚴重危機。這個國家已被中共深度滲透、掏空，美國社會本身也病得不輕。如果我們不挺身捍衛她的自由，那麼這個世界最後一座『希望之城』，很快就會消失。」

「到了那一刻，我已無法再只當一個綠卡持有人、一個局外人、一個旁觀者。我想成為這個國家真正的一分子，才能更好地守護我深愛的國家，那個曾賦予無數人自由與夢想的國家。於是，在我一符合資格的那一刻，就立刻遞交了入籍申請。而今天，我終於通過了公民面試。」

最後曾錚表示，「準備（入籍考試）過程中，我查閱了美國國歌的歷史，反覆聆聽不同版本。我必須說，這是一首讓人熱血沸騰的歌曲——真正的戰歌。它毫不掩飾地向任何膽敢踐踏這片土地的敵人宣戰，也毫不含糊地宣示：這片土地上的男女，願意為自由戰鬥到最後一滴血。最打動我的一句歌詞是『而那滿天星條旗，將在勝利中飄揚，高懸於自由之地，勇士之鄉』，面試結束回家的路上，國歌一直在我腦海中迴盪。突然間，我意識到：其實，我生來就是一個美國人。」

貼文曝光引發熱議，不少人留言祝福曾錚，甚至釣出一名自稱是《星條旗》作者後代的網友留言，「太令人感動了。順帶一提，我的高高高祖父（或更多代？）正是法蘭西斯・史考特・基（Francis Scott Key）。當我去華盛頓特區的博物館，看到那面正在修復中的國旗時，我忍不住哭了。那面旗幟，是我與祖先之間的連結，我從小聽著家族一代代流傳下來、關於他的故事長大。正是那同一面旗幟，啟發他寫下了那首我從小聽著、唱著長大的歌曲。」

「身為一個在這片土地上有著深厚根源、並對這個國家懷抱巨大驕傲的美國人，聽到你的故事，我的心流下了喜悅的眼淚。你形容自己對那首歌的驕傲，以及其中所承載的情感，反而讓我覺得自己與他之間的連結更加深刻。歡迎你！也願上帝祝福你所展現的堅強與勇氣。不是很多人能像你一樣，在那樣的環境中活下來，並且持續成長、茁壯。」

Amazing. Just to let you know my great -great -great （+?） grandfather was Francis Scott key.



When I went to the museum in DC and saw the flag they had been undergoing restoration, I cried. That flag was my connection to my ancestor who I’ve grown up hearing stories passed down… — Bacon Trophy （@Bacontrophy84） February 6, 2026

