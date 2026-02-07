年輕人就愛她「抗中」！ 高市早苗獲84％青年力挺 狠甩自民黨老人

日本首相高市早苗2021年擔任總務大臣期間在東京展露鼓技，這種與嚴肅政治形象截然不同的「反差萌」，被認為是她近期擄獲日本年輕選民的心、支持度飆高的關鍵魅力之一。（路透資料照）

一般認為年輕選民偏好和平、討厭「鷹派」，但日本首位女首相高市早苗卻顛覆了這個印象。《華爾街日報》引述最新民調指出，這位64歲的「鐵娘子」在20多歲日本選民中的支持率高達84%。年輕世代力挺她的理由很單純：除了愛看她在社群上打K-Pop鼓的反差萌，更欣賞她對中國「有話直說」的強硬態度，認為她是能打破日本政壇沈悶現狀的異數。

對中越強硬 年輕人越愛

這篇報導揭示了一個值得關注的現象：高市早苗的「抗中」路線，竟成為她擄獲日本年輕選票的關鍵。

報導提到，高市上任後因台灣言論與北京針鋒相對，甚至引發中國經濟報復。這並未嚇跑年輕選民，反而讓他們覺得痛快。28歲的選民高橋優太（譯音）受訪時直言：「在日本政壇，沒幾個人敢像她這樣清楚表達自己的想法。」年輕世代厭倦了傳統政客對中國唯唯諾諾的謹慎態度，高市的直球對決反而更對他們的味。

除了政治立場鮮明，高市早苗的「社群戰力」也是她海放黨內老男人的原因。她不只會嚴肅外交，還能在社群媒體上展現親民一面。

報導描述，她曾與南韓總統李在明一起演奏K-Pop歌曲，坐在爵士鼓前架勢十足；她也會上傳與義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）的自拍，甚至在X平台上，分享晚餐食譜與穿搭心得。這種將外交場合變成社群話題的能力，讓她在年輕族群中不僅是首相，更像位具號召力的意見領袖。

平民出身 狠甩世襲權貴

年輕人支持她的另一個原因，是她「非世襲」的背景。相比於黨內競爭對手、前首相小泉純一郎之子小泉進次郎等「世襲權貴」，高市早苗出身平民，靠著30年的努力一路爬上大位。

32歲的媽媽鈴木楓（譯音）表示：「她看起來是個可靠、有能力的人。我覺得她能改變日本，因為她跟過去那些人都不一樣。」這種「圈外人（outsider）」的特質，讓許多對未來感到迷茫的年輕人，願意將日本的未來賭在她身上。

