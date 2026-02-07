為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    川普有麻煩了！歧視影片爭議延燒 共和黨人罕見公開大罵

    2026/02/07 16:38 即時新聞／綜合報導
    美國總統川普。（法新社）

    美國總統川普。（法新社）

    美國總統川普昨日在社群發佈一段公然帶有種族歧視的影片，引發跨黨派撻伐，他今日已經刪除影片，不過表示為幕僚人員操作失誤發佈，拒絕道歉。不過，外媒指出，這件事情正持續發酵中，白宮似乎有些措手不及，連共和黨人都公開提出批評，此事非常罕見。

    這段帶有種族歧視的影片，12小時後該篇貼文遭到刪除。白宮官員聲稱是一名幕僚操作失誤轉發，川普則解釋，自己沒有看完完整影片。「我沒看完這段影片」川普說，「我看了第一部分，內容主要是關於投票機詐欺、那有多麼歪曲和令人厭惡。然後我就把它交給工作人員了。通常他們會看完，但我猜有人沒看。」川普也拒絕對此道歉。

    根據《紐約時報》報導 ，川普這次迅速刪除影片，是罕見的退讓行為。川普時常在社群上轉發各類影片貼文，每當引發批評，白宮通常一笑置之，或暗諷批評者開不起玩笑。然而，這次川普轉發的影片，將前總統歐巴馬夫婦描繪成猴子，明顯已經觸及種族歧視紅線。

    報導指出，白宮似乎對此事發酵感到措手不及。白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）指出，川普發布的這段影片來自網路迷因影片，片中川普總統被描繪成森林之王，民主黨人則被描繪為《獅子王》（The Lion King）中的各個角色，「請停止這種假憤怒，報導些真正事關美國大眾的今日要事。」

    然而，國會山莊的共和黨人公開提出抗議，而這相當罕見，因為他們通常不會公開批評川普。南卡羅來納州參議員史考特（Tim Scott）──參議院唯一的黑人共和黨員，他同時是川普的親密盟友──在X上發文表示，希望該貼文是假的，「因為這是我見過這間白宮做出的最種族歧視的事。總統應該刪除它。」

    紐約州共和黨眾議員勞勒（Mike Lawler）表示，總統的貼文「是錯誤且令人極度反感的」。俄亥俄州眾議員特納（Michael R. Turner）稱這段「種族歧視影像」令人心碎且不可接受。密西西比州參議員韋克爾（Roger Wicker）則表示，總統「應該刪除它並道歉」。

    美國知名歷史學者布林克利（Douglas Brinkley）指出，這段影片是「利用對黑人最古老歧視陳規的赤裸裸種族主義」。

    川普轉發的影片，將前總統歐巴馬夫婦描繪成猴子。（取自川普真實社群）

    川普轉發的影片，將前總統歐巴馬夫婦描繪成猴子。（取自川普真實社群）

    熱門推播