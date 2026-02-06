為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    川普轉發影片嘲笑歐巴馬是猴子？白宮回嗆民主黨：假憤怒

    2026/02/06 23:23 編譯張沛元／綜合報導
    白宮否認川普總統發布的網路影片把前總統歐巴馬描繪為猴子是種族歧視。圖為2025年3月24日在美國科羅拉多州州議會大樓內拍攝到比鄰懸掛的川普與歐巴馬的畫像。（美聯社）

    美國民主黨人譴責，川普總統在發布於社群媒體1段論及選舉陰謀論的影片中，把民主黨籍前總統歐巴馬伉儷描繪為猴子，是種族歧視。白宮6日駁斥這是「假憤怒」（fake outrage），還嗆媒體應該去報導些真正的要事。

    白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）在給法新社的聲明中說，川普發布的這段影片來自網路迷因影片，片中川普總統被描繪成森林之王，民主黨人則被描繪為《獅子王》（The Lion King）中的各個角色，「請停止這種假憤怒，報導些真正事關美國大眾的今日要事。」

    「假憤怒」是一種試圖製造爭議以進行政治抹黑的手段，通常涉及（但非僅限於）同志權利、種族歧視、宗教等議題的情緒訴求。

    李威特的說法據信是在幫川普撇清責任，即把歐巴馬伉儷描繪為猴子的人並非川普，是製作網路迷因影片的人；至於她稱民主黨人的譴責是「假憤怒」，應該是反批民主黨人意圖帶風向與抹黑川普。

