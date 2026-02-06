NASA首次認證！太空人拍攝繞月畫面 將採用蘋果智慧型手機

美國航太總署（NASA）的「阿提米絲2號」巨型火箭。（法新社）

美國航太總署（NASA）即將在下個月執行歷史性的「阿提米絲2號」（Artemis II）繞月任務，為記錄這項里程碑任務，NASA首度批准由蘋果公司提供的iPhone，供太空人拍攝照片與影片，與全球民眾分享珍貴畫面。

NASA署長艾薩克曼宣布，不僅阿提米絲任務，今年二月出發的國際太空站任務，也已配發「最新款智慧型手機」。他強調：「我們提供現代工具，讓太空人捕捉特殊時刻，並激勵全世界。」艾薩克曼曾任支付公司執行長，也是2024年商業太空飛行的參與者，當時便曾攜帶手機升空。

請繼續往下閱讀...

這是NASA首次認證智慧型手機用於官方載人太空任務。發言人史蒂文斯指出，雖然過去十年商業太空飛行已安全使用手機，但NASA向來對設備有極高標準，此次突破反映NASA加速採用民間科技的決心。

值得注意的是，此舉符合艾薩克曼精簡官僚、結合民間力量的改革方向。他由川普總統提名，主張透過SpaceX等民營企業加快航太進程。一般而言，太空任務極少採用市售產品，因需通過嚴苛測試。過去著名案例僅有歐米茄超霸專業計時碼錶——曾伴隨阿波羅任務登月，現藏於史密森尼國家航空太空博物館，市售價約7500美元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法