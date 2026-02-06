為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    這裡急凍下「綠鬣蜥雨」 他爽撿「樹上的雞」煮來吃爆紅

    2026/02/06 23:07 中央社
    TikTok用戶Gray Davis每當冷鋒過境就撿樹上掉下來「綠鬣蜥」來吃，做成墨西哥美食taco塔可餅。（擷取自「gray.davis」TikTok）

    TikTok用戶Gray Davis每當冷鋒過境就撿樹上掉下來「綠鬣蜥」來吃,做成墨西哥美食taco塔可餅。(擷取自「gray.davis」TikTok)

    美國佛羅里達州南部近日氣溫驟降，導致被低溫凍僵的綠鬣蜥紛紛從樹上掉落，部分當地居民謹慎應對這般奇景，一名TikTok用戶則決定把綠鬣蜥做成塔可（taco），並因此在網路爆紅。

    福斯新聞13台（Fox 13）報導，根據佛羅里達州魚類及野生動物保護委員會（FWC），綠鬣蜥是對當地環境和經濟極具危害的外來入侵物種。為控制其數量，FWC本月1日及2日發布行政命令，准許居民在沒有許可的情況下清除被凍僵的綠鬣蜥。

    TikTok用戶戴維斯（Gray Davis）在這個短影音社群平台表示：「每當冷鋒過境，綠鬣蜥就開始（從樹上）掉下來，許多人會出門收集這些綠鬣蜥，以協助控制牠們的數量。不過牠們也被暱稱為『樹上的雞』，因為牠們真的超美味。所以與其浪費這隻綠鬣蜥，我們不如把牠做成塔可。」

    戴維斯分享了自己捕捉並烹煮這隻凍僵綠鬣蜥的影片，這支影片目前已累積約300萬觀看次數，向網友示範如何將許多人眼中的後院害蟲變成自製美食。

    他還在這隻綠鬣蜥體內找到20多顆蛋，並用這些蛋製作了沾醬，搭配調味綠鬣蜥肉做成的塔可。

    戴維斯指出，他這道特殊料理是道地的「佛羅里達人塔可」。

    「衛報」（The Guardian）報導，FWC表示在大批綠鬣蜥本週受低溫影響而從樹上落下後，他們已安樂死5000多隻非原生綠鬣蜥。

    屬於熱帶動物的綠鬣蜥在氣溫低於攝氏7度左右時會陷入癱瘓狀態，但牠們仍可在酷寒環境下存活數日，直到回暖再恢復行動。

    FWC利用這波嚴寒天氣致力降低綠鬣蜥的數量，有挖洞習性的綠鬣蜥常造成人行道、防波堤等基礎設施受損，且牠們還嗜食本地原生植物跟花卉。

    @gray.davis Would you try Iguana Tacos? ???? ???? #fyp #foryoupagе #catchandcook #iguana ♬ original sound - Gray Davis

