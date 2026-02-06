北極圈諜影幢幢！ 挪威國安報告示警羅斯愈加升高間諜活動

挪威斯瓦巴群島（Svalbard）的挪威國旗。（路透檔案照）

挪威國安單位6日警告，預期俄羅斯今年將進一步升高在挪威的間諜活動，而且活動焦點愈加放在挪威的北極圈本土和斯瓦巴群島（Svalbard），該局也示警俄國進行破壞行動的風險。

《路透》6日報導，挪威為烏克蘭的盟友，也是歐洲透過管線輸送天然氣主要供應國，該國近年愈加憂心，俄國情報機關可能鎖定挪威能源基礎設施，進行實體或網路攻擊。挪威國內情報機關「挪威警察安全處」（PST）在這份年度威脅評估報告中指出，「我們預期俄國情報機關在2026年將升高其在挪威的活動，持續鎖定軍事目標、盟國聯合演習，以及挪威對烏克蘭的支援行動，和在（北極圈附近）極北地區和北極地區的行動」。

報告點名，挪威本土最北部和偏遠的斯瓦巴群島，尤其具有價值，因此格外容易受到情報和影響力行動。該處表示，俄國可能持續在挪威地形崎嶇的海岸線進行情蒐，並利用民用船隻，繪測關鍵基礎設施。

挪威為北大西洋公約組織（NATO）成員國，在北極地區與俄國接壤，一直監視俄軍在北大西洋和科拉半島（Kola Peninsula）的動態；科拉半島為俄羅斯北方艦隊基地，肩負俄國約3分之2的「二次打擊」能力，即以核武回應核攻擊之能力。

去年8月該處認定，一起水力發電壩遭駭客攻擊、並短暫被控制事件，歸咎於與俄羅斯有關的駭客，指控莫斯科正構成更具危險性的威脅。在5日這份報告中，該處再度警告這項風險，指俄國情報單位或許認為，可從對挪威目標進行的破壞行動中得利，最有可能的目標是與支援烏國抗俄侵略的相關財物和後勤設施，但是民用基礎設施也可能遭攻擊。

這份報告也警告，俄國愈加設法吸收在挪威的烏克蘭難民，為其情蒐或執行破壞行動。挪威目前約收容10萬名烏克蘭難民，這類滲透行動已構成「一重大挑戰」。

