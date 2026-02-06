波蘭議長嗆川普「不配獲諾貝爾提名」 美大使震怒：立即停止接觸

波蘭議會議長恰扎斯蒂（見圖）近日公開批評了美國總統川普的國際政策，並強調川普「不配獲諾貝爾和平獎提名」。（歐新社資料照）

波蘭議會議長恰扎斯蒂（Wlodzimierz Czarzasty）近日公開批評美國總統川普的國際政策，並強調川普「不配獲諾貝爾和平獎提名」。本月5日，美國駐華沙大使羅斯（Tom Rose）切斷了與恰扎斯蒂之間的所有聯繫，指責他侮辱了美國總統川普（Donald Trump）、損害美波關係。

路透報導，波蘭親歐派「左翼聯盟」（The Left）黨魁恰扎斯蒂本月2日受訪時表示，「在我看來，川普總統奉行強權政治，並利用強權來推動政策交易，破壞了（國際）組織穩定。」恰扎斯蒂直言，「這一切意味著我不會支持川普總統獲得諾貝爾獎提名，因為他不配。」

美國駐華沙大使羅斯5日透過社群媒體X猛烈抨擊恰扎斯蒂，並稱華府方面將立即中止與恰扎斯蒂的一切「交易、接觸或溝通」。羅斯表示，「（恰扎斯蒂）對川普總統的無端侮辱，嚴重妨礙了我們與圖斯克（Donald Tusk）總理及其政府的良好關係。」他強調，「我們絕不允許任何人損害美波關係，也絕不允許任何人不尊重（川普），他為波蘭和波蘭人民做了許多事。」

對此恰扎斯蒂5日在X回應稱，對羅斯的聲明感到遺憾，但不會改變「關乎波蘭人民切身利益」等根本問題的立場。社群媒體上的激烈交鋒引起了波蘭總理圖斯克的關注。圖斯克同天也在X指出，「羅斯大使，盟友之間應該互相尊重，而不是互相說教。至少在波蘭，我們是這樣理解夥伴關係的。」

川普曾多次公開表達對於未獲諾貝爾和平獎的失望情緒。此前，美國聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）和以色列國會議長歐哈納（Amir Ohana）共同提出倡議，將動員各國國會領導人提名川普角逐2026年諾貝爾和平獎，以表彰川普為中東帶來和平所做的努力。恰扎斯蒂2日表示將不會支持該倡議。

