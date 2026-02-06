台積電為何在日本量產3奈米？ 許美華：台灣真的塞不下了......

魏哲家5日拜會高市早苗。（歐新社）

台積電董事長暨總裁魏哲家5日拜會日本首相高市早苗，引發外界關注。針對台積電規劃擴大在日本的投資，熊本二廠技術升級，可望改採3奈米製程技術生產，引發部分台人擔憂一事，反紫光奇遊團成員許美華，這其實是台積電去搶日本的資源，畢竟台灣真的已經塞不下台積電一路暴增的蓋產需求。

許美華5日深夜在臉書發文，「魏哲家今天宣布日本熊本二廠直接進入三奈米，很多層面意義重大。其中第一條，就是剛好打臉最近認知作戰對台積電的抹黑攻擊。因為台美關稅談判，很多造謠中傷都說，台積電是被美國政府逼著去設廠的，『美國掏空台積電』、『台積電變美積電』……現在可好了，台灣跟日本可沒有什麼關稅談判，台積電直接宣布熊本二廠直奔三奈米，難道台積電現在變日積電了嗎？」

「台灣跟日本沒有在談關稅，日本政府也沒有逼台積電去日本蓋先進製程產能。但是，為什麼台積電要去日本蓋三奈米？這就跟台積電最近順應台美關稅談判需要，宣布要去美國擴大投資，加蓋五個先進製程產能的理由完全一樣。就是，CC Wei過去一年多的口頭禪，AI/HPC需求暴增，產能不夠、不夠、不夠！而台灣的土地、電力、水還有人力等各種資源，真的已經塞不下台積電一路暴增的蓋廠需求了。」

「因此，台積電除了在台灣持續投資之外，真的必須走出去，尤其是為了回應當地客戶分散地緣政治風險的需求。台積電走出台灣，出去搶國際資源蓋廠，還有一點非常重要的戰略意義，就是直接衝撞、擠壓在地潛在競爭對手的生存空間。在美國設廠，直接綁定一堆美國大客戶，讓還在拚良率的英特爾哭不出來；在德國德勒斯登蓋28奈米專攻車用，讓當地IDM廢掉武功、直接斷了未來蓋新廠競爭的意念。」

許美華接著說：「這次，魏哲家拜訪高市Sana醬，宣布熊本二廠直攻三奈米，為高手團隊帶來振奮人心的消息；但是，對還沒有量產實績的日本國家隊Rapidus來說，可不是什麼好消息。台積電目前已經量產的熊本一廠，製程節點是12/16奈米與22/28奈米，屬於特殊成熟製程，以車用和工業半導體應用為主。本來熊本二廠原定的生產計劃是6-12奈米。但因為AI帶動的需求成長實在太過猛烈，台積電直接跳過成熟製程，直接宣佈熊本二廠的三奈米計劃。這將是日本國內首次的3奈米量產，日本高市政府非常振奮。」

「因為熊本二廠從成熟製程直接升級三奈米，台積電的投資金額，也從122億美元拉高到170億美元。而日本政府也展現誠意，表示要評估提高對台積電熊本二廠，原本最高7320億日圓的補助規模。日本本土的晶片製造，過去長期停留在40奈米以上的成熟製程，台積電將製程推進到3奈米，將使日本直接具備生產AI/HPC晶片的能力，日本政府認為意義重大，當然願意增加補貼。See？這就是台積電走出台灣，去日本設廠搶日本的資源。」

「至於日本人自己的親生兒子、一直被視為日本全村希望的Rapidus，肩負日本重返先進製程的任務，在台積電今天喊出熊本三奈米計劃之後，壓力肯定更大了。之前Rapidus宣佈直攻二奈米，其實市場就一直保持懷疑的態度。因為晶圓製造，通常都需要一代代推進。而Rapidus跳過好幾關先進製程節點，完全沒有打算經歷製程推進的學習曲線，就對市場宣示，要在2027年下半年開始量產二奈米晶片，客戶在哪裡還不知道，成功機率有多高，相信日本政府心裡也有很多問號。」

最後許美華笑稱，「不過，日本政府也不必太擔心，台積電已經宣布熊本三奈米，未來如果Rapidus的2奈米無法成功達陣，至少還有台積熊本撐著。日本想跨入世紀產業AI供應鏈，跟美國一樣，終究還是要靠台灣的台積電、台灣的供應鏈。這點，難怪今天高市Sana醬看到魏哲家笑得那麼開心。」

