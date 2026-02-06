遭禁入境後一度沉寂 美國YTR樂樂法利回來了：很需要台灣這張卡

樂樂法利終於能來台灣。（圖翻攝自樂樂法利YT）

美國知名反共網紅「樂樂法利」前年來台灣觀選，上節目錄影被認定非法工作，疑遭中國媒體人王志安煽動觀眾檢舉後，移民署禁止入境台灣。去年10月，移民署在陸委會背書下，提前解除樂樂法利等人的禁令，但他始終沒有回應，YT頻道也一度暫停更新，讓粉絲有些擔心。不過，樂樂法利5日終於發聲，透露自己已經來到台灣啦！

樂樂法利和其他中國海外異議人士如YouTuber公子沈、悉尼奶爸、文昭等人2024年初來台觀選，遭人檢舉非法工作，禁止入境台灣，2025年10月，移民署提前解除管制禁令，解禁關鍵是陸委會背書他們「具有特殊技術及經驗」，陸委會發言人梁文傑直言，他們是「台灣所需要的朋友」，台灣相當倚賴這些海外民主派人士在國際上為台灣民主制度發聲，這些民主派人士對於對抗中共認知作戰非常有幫助。

解禁消息一出，不少台灣粉絲爭相告訴樂樂法利這個好消息，但樂樂法利始終沒有回應，頻道甚至一度停更，讓粉絲們擔心他是不是因為突然被禁止入境，對台灣好感全無。4個月後，樂樂法利終於在頻道更新影片發聲，坦言自己被台灣拒於門外後的一段期間內經歷了低潮，他相當感謝為他發聲、支持他的粉絲們。

樂樂法利分享自己過去一年來的日常生活，包括他開始認真健身、改變飲食，整個人健康許多。這段期間他都住在父母家，身邊完全沒有能夠講中文的人，這導致他的中文對話能力有些退步，甚至有些羞於開口說中文，這也是他有一段時間沒有更新頻道的原因之一。而他去年就知道自己終於能來台灣，但他還缺一張台灣的「就業金卡」，因此他只能等待。

樂樂法利說，「我向你們保證，我會利用那股年少時就有的求知慾，去努力學習關於台灣的一切，我只需要一個機會，我只需要一張……（就業金卡）」。影片最後，映入眼簾的是台北101，接著鏡頭蹦出樂樂法利，笑著說「我來啦！台灣，妳好！」

