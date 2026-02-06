認慫？解析川習通話 張育萌：習近平收到美國的「犯台警告」

川習通話引發國際關注。（路透）

美國總統川普與中國國家主席習近平4日通話，引發國際關注。川普事後證實，雙方有談到台灣，中官媒、美媒也先後披露川習通話中涉及台灣的內容。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌解析中美對話背後含意，尤其是習近平對川普政府釋出有關武力犯台警告的回應。

張育萌5日深夜在臉書發文，「昨天，川普跟習近平通話，討論的議題幾乎都是美中之間的必考題——石油、天然氣、農產品、烏克蘭、伊朗，以及台灣。通話後，習近平立刻透過新華社，對外轉述北京認定的通話重點，『美方務必慎重處理對台軍售』，以及『永遠不可能讓台灣分裂出去』。這是互相關連，但分開的兩個重點。首先，這段表述明確顯示，習近平非常在意這次美國的對台軍售，中國長期忌憚的，正是台灣準備斥資40.5億，向美國採購82套海馬斯多管火箭系統。去年7月的漢光演習，海馬斯系統剛成軍就部署在中部縣市，模擬的作戰情境，就是打擊敵軍從台灣海峽進犯。」

「那川普怎麼回覆？川普在通話後，超級高調公布『中國已經承諾下一季要買2500萬噸大豆』。同時公開透露自己非常期待4月訪問中國。雙方也談到，中國會向美國購買天然氣和石油。今天一早，很多台灣政治人物一看到『川普通話提到台灣』，就立刻聯想『台灣被拿來談判』。我認為這樣的理解太跳躍，也太簡化了。我們當然不可能天真地希望，中美兩大國的談話，完全不提到台灣，但這通電話，與其說是『交易台灣』，不如說是習近平在回應，美國已經公開亮出的戰略前提。」

張育萌指出，「我認為，習近平在很巧妙地回應川普的《2026國防戰略報告》。兩週前（1/23），美國戰爭部發佈《2026國防戰略報告》。整份文件，完全沒有提到台灣，但是內文的字裡行間，傳達給『中國和台灣』的訊息非常清楚。這不是我在腦補，在文件開頭，美國直接對中國講得很直白，『我們的目標不是要支配中國，也不是要羞辱中國。相反的，我們目標很單純，防止任何人，也包括中國，具備支配我們或我們盟友的能力』。這是文件的原句，也就是說，川普給了美國在印太核心的『嚇阻』戰略，非常明確的內涵，美國要增加盟友的實力，來讓東亞強權不敢輕舉妄動。同時，美國的結論也超級直接，只要這可行，所有人都能享有『體面且穩定的和平』。」

「我認為，在這個框架下回頭看台灣，局面就很清楚了。台灣準備透過1.25兆國防特別預算，符不符合『防止中國具備支配美國盟友能力』的戰略目標？答案是完全符合。所以，美國透過AIT多次表態支持。現在，美國發球了，中國靜悄悄，反而才奇怪。因此，這次川習通話後，國台辦今天透過發言人定調，『習近平主席重要講話闡明了中方在台灣問題上的嚴正立場，為我們做好對台工作提供了根本遵循』。這段話的意思是，習近平不接受台灣獨立，這是老調重彈。但除了照本宣科的廢話之外，習近平也對川普釋放了另一層訊號。」

「我一看就認為，這段話『不能只有我看到』，完全是『留友看』的程度。習近平對川普說，『新的一年，我願同你繼續引領中美關係這艘大船穿越風浪、平穩前行，多辦一些大事、好事』，接著說『中方言必信，行必果』。習近平不只是單純的超肉麻對話，而是回應，習近平很清楚，美國的前提與警告他收到了，也理解了。」

最後張育萌寫道，「大國政治不是看一兩篇新聞，就急著打打嘴砲、胡亂下結論。今天早上起床，又看到黃國昌在網路節目上裝懂，高談闊論說『川普從來不會公開指責習近平獨裁，因為川普真正關心的只有美國的利益』。我講過N次了。不是不能罵，但這種膝反射式的廉價批評，聽久了真的怕智商會降低。」

