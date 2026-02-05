PO與魏哲家合影！高市暢談3奈米重要性 「台灣有事」盡在不言中

高市早苗5日與魏哲家會晤。（歐新社）

台積電董事長暨總裁魏哲家今天（5日）赴日本拜會首相高市早苗，台積電證實正規劃熊本二廠技術升級，未來可望改採3奈米製程技術生產，以因應AI所帶來的強勁需求。高市早苗晚間在官方社群PO出與魏哲家的合影，並重申台積電在日擴大投資及量產3奈米晶片的重要性，通篇雖未提「台灣有事」，但句句不離「台灣有事」。

高市早苗今晚在X發文，「今天上午，我在官邸與台灣半導體大廠TSMC董事長C.C. Wei會面。今日會談中，魏董帶來令人振奮的好消息，TSMC決定調整熊本第二座工廠的計畫，要改為生產最先進的3奈米半導體，同時也會增加投資金額。3奈米半導體不僅用在資料中心，也會大量應用在高市內閣設定的AI機器人、自動駕駛等戰略性產業，可以說是全球最頂尖的半導體技術。」

請繼續往下閱讀...

「過去像3奈米這麼先進的製程幾乎都集中在台灣，這次能在日本設廠，不管是從強化半導體這種戰略物資的全球供應鏈，還是從我國自身經濟安全保障角度來看，都有非常重要的意義。高市內閣要擺脫之前財政緊縮和缺乏對未來投資的窘況，提出『負責任的積極財政』方針，由政府率先跨出一步，提供明確又積極的政策支援，透過官方與民間合作，共同推動國內『危機管理投資』與『成長投資』。其中，AI與半導體產業正是我們重點推動的戰略領域，跟台積電的合作將會成為最重要的示範案例。」

「魏董對高市內閣積極支援國內AI與半導體產業的政策也表示非常肯定，特別是我們推動生成AI、自動駕駛、AI機器人等尖端領域的投資計畫，以及創造市場需求和培育人才的整體戰略。另外，隨著TSMC進駐而加速成形的熊本縣半導體產業聚落，正是高市內閣所倡議『地方未來戰略』中『產業聚落』政策的模範，現在更帶動整個九州地區的經濟發展，讓『矽島九州』（Silicon Island Kyushu）再度重現。高市內閣將在日本各地打造這類『產業聚落」，讓日本更加強大、更加富裕。」

「最後，得知魏董從閱讀過我的著作，我也感到非常高興。那是我在2021年出版的《邁向美麗、強大且成長的國家》（美しく、強く、成長する国へ），我猜他會讀這本書，可能是因為書中有提到台積電的關係吧。」

高市早苗這篇推文有許多潛台詞，由首相層級親自在官邸接待台積電總裁、以及她在文中提到台積電設廠對日本經濟安保有重要意義等，都是在告訴外界，日本政府視台積電為戰略夥伴，而非單純外資。而踏上強化軍工、AI、戰略科技門檻的3奈米製程落腳日本，很可能是針對「台灣有事」，對中國釋出若敢動台灣，等於同時衝擊日本3奈米供應鏈的訊息；對美國則有喊話日方願意承擔先進製程風險，分擔台灣壓力的信號。

先進製程的一部分落在日本，等於把台海風險「國際化、同盟化」，若台灣有事，衝擊不再只落在台灣，而會直接打到日本的國安與產業，日本介入動機更強。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法