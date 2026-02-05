阿布達比第2輪三方會談 美特使：烏俄同意交換314名戰俘

美國總統川普的特使魏科夫今天表示，來自美國、烏克蘭與俄羅斯的代表團已同意交換314名戰俘。（路透檔案照）

美國總統川普（Donald Trump）的特使魏科夫今天表示，來自美國、烏克蘭與俄羅斯的代表團已同意交換314名戰俘。他補充說，終結烏俄戰爭仍有許多工作要做。

路透報導，魏科夫（Steve Witkoff）在社群平台X上發文表示：「今天，美國、烏克蘭與俄羅斯的代表團同意交換314名戰俘，這將是（烏俄）5個月來首次交換戰俘。」

請繼續往下閱讀...

「這項成果來自細緻且富有成效的和平談判。雖然仍有許多工作要做，但這類行動顯示持續的外交努力正帶來具體成果，並推動終結烏克蘭戰爭的努力。」

魏科夫並未透露烏俄雙方交換戰俘的人數細節。白宮也尚未回應路透有關換俘的相關提問。

烏克蘭首席談判代表烏梅洛夫（Rustem Umerov）昨天表示，儘管歐洲自二戰以來傷亡最慘重的衝突仍在激戰，美國居中斡旋促成的新一輪阿布達比（Abu Dhabi）會談首日「成果豐碩」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiyy）先前指出，烏克蘭預期這次會談將促成新一輪戰俘交換。

魏科夫在X平台又寫道，相關討論將持續進行，預計未來幾週會有進一步進展。

Today, delegations from the United States, Ukraine, and Russia agreed to exchange 314 prisoners—the first such exchange in five months.



This outcome was achieved from peace talks that have been detailed and productive. While significant work remains, steps like this demonstrate… — Special Envoy Steve Witkoff （@SEPeaceMissions） February 5, 2026

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法