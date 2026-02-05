POLITICO專訪 馬查多：委內瑞拉可在2026年舉行選舉

美國政治新聞網POLITICO今天刊出委內瑞拉反對派領袖馬查多的訪問內容，她相信委國今年稍晚可以舉行選舉，但自己尚未跟美國總統川普談過啟動選舉程序的相關事宜。（路透檔案照）

美國政治新聞網POLITICO今天刊出委內瑞拉反對派領袖馬查多的訪問內容，她相信委國今年稍晚可以舉行選舉，但自己尚未跟美國總統川普談過啟動選舉程序的相關事宜。

馬查多（Maria Corina Machado）受訪表示，「我們認為，透過人工投票實現真正的政權轉移過程…能在9個月至10個月內完成」，而這取決於何時展開。

馬查多所屬的政黨聯盟當年宣稱，他們推出的總統候選人於委內瑞拉2024年大選贏得將近70%選票。

美國軍隊今年1月3日發起突襲行動，逮捕時任委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro），之後馬查多會晤川普（Donald Trump），並和美國外交高層官員及國會議員進行會談。

馬查多向POLITICO指出：「我們擁有一個合法的領導階層，具有廣大民意擁護，我們的武裝部隊同樣支持過渡至民主。」

川普上個月曾說過，考慮讓馬查多「以某種方式參與進來」，儘管他也支持著委內瑞拉臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）。

但馬查多告訴POLITICO，她尚未跟川普談過啟動選舉程序的相關事宜。

