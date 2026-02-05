為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    POLITICO專訪 馬查多：委內瑞拉可在2026年舉行選舉

    2026/02/05 23:30 中央社
    美國政治新聞網POLITICO今天刊出委內瑞拉反對派領袖馬查多的訪問內容，她相信委國今年稍晚可以舉行選舉，但自己尚未跟美國總統川普談過啟動選舉程序的相關事宜。（路透檔案照）

    美國政治新聞網POLITICO今天刊出委內瑞拉反對派領袖馬查多的訪問內容，她相信委國今年稍晚可以舉行選舉，但自己尚未跟美國總統川普談過啟動選舉程序的相關事宜。（路透檔案照）

    美國政治新聞網POLITICO今天刊出委內瑞拉反對派領袖馬查多的訪問內容，她相信委國今年稍晚可以舉行選舉，但自己尚未跟美國總統川普談過啟動選舉程序的相關事宜。

    馬查多（Maria Corina Machado）受訪表示，「我們認為，透過人工投票實現真正的政權轉移過程…能在9個月至10個月內完成」，而這取決於何時展開。

    馬查多所屬的政黨聯盟當年宣稱，他們推出的總統候選人於委內瑞拉2024年大選贏得將近70%選票。

    美國軍隊今年1月3日發起突襲行動，逮捕時任委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro），之後馬查多會晤川普（Donald Trump），並和美國外交高層官員及國會議員進行會談。

    馬查多向POLITICO指出：「我們擁有一個合法的領導階層，具有廣大民意擁護，我們的武裝部隊同樣支持過渡至民主。」

    川普上個月曾說過，考慮讓馬查多「以某種方式參與進來」，儘管他也支持著委內瑞拉臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）。

    但馬查多告訴POLITICO，她尚未跟川普談過啟動選舉程序的相關事宜。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播