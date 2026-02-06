高市早苗助選見救護車做出1舉動 隨扈眼泛淚光掀日網熱議

高市早苗在最近一場造勢活動上遇到救護車鳴笛，為避免干擾救人，她隨即放下麥克風，用人聲繼續演講。（圖翻攝自X平台）

日本眾議院解散，提前改選，即將於2月8日投開票，首相高市早苗近日勤跑地方為自民黨候選人拉票，而最近一場造勢活動上遇到救護車鳴笛，高市早苗為避免干擾救人，隨即放下麥克風，超暖舉動在日網瘋傳。還有日本網友捕捉到，首相隨扈疑似因為高市早苗的暖舉眼泛淚光，引發熱烈討論。

高市早苗近日為自家眾議員候選人助選，台下疑似有人身體不適，救護車到場處理，為了避免干擾救護車通訊，高市早苗馬上放下麥克風，改單純用人聲、拉高音量繼續演講，她還向現場支持者解釋：「在救護車確定送往醫院之前，我們無法使用麥克風，真的非常對不起（一鞠躬）」。影片曝光後，暖哭全網，讓大批日本網友讚爆。

還有日本民眾注意到，看到高市早苗的舉動，後方的隨扈疑似被感動到，眼眶泛起淚光。畫面被節錄下來，掀起熱烈討論，「讓隨扈都忍不住落淚的高市總理。光是這一幕，就看得出她平時的為人呢！」、「在對救護車主動禮讓的那一瞬間判斷，就能看出高市女士原本的品格」、「高市總理，真的把她的為人展露無遺，連隨扈都能被感動，這大概正是她平時就能讓人感受到溫暖與真誠的最好證明吧」、「正因為她平時就總是全力以赴、對任何人都溫柔體貼，才會讓人忍不住流下眼淚」、「我看到這一幕，也真的被打動了」。

有日本網友捕捉到隨扈眼泛淚光。（圖翻攝自X平台）

