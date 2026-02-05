對木星精準測量 太陽系最大行星直徑縮水8公里

2022年NASA發布使用「朱諾號」探測器觀測數據繪製的木星影像。（路透檔案照）

木星無疑地是太陽系中最大的行星，不過，美國國家航空暨太空總署（NASA）的「朱諾號」（Juno）探測器，對木星進行歷來最精準的「身形和尺寸」測量，發現木星其實比先前科學家所認為的還要小一點點。

《路透》4日報導，朱諾號的最新觀測數據顯示，木星赤道直徑為約14萬2976公里，比過去估測的小了約8公里；木星南北極之間的直徑則為13萬3684公里，也比之前估測的小了約24公里。木星就像地球，並非完美圓形球體，而是有點扁的圓球，最新這份測量數據更顯示，木星比之前所認為的還扁平一點，其赤道比極區大約7%，相較之下，地球赤道僅比極區大約0.33%。

請繼續往下閱讀...

過去對木星尺寸的測量，主要根據1970年代NASA「旅行家」（Voyager）和、「先鋒號」（Pioneer）系列任務；朱諾號2011年發射，2016年起環繞木星探測。NASA 2021年延長朱諾號任務，賦予科學家微調測量木星尺寸所需觀測工作，包括朱諾號繞行到木星背後的機會。

這份本週在《自然天文學》（Nature Astronomy）期刊發表的研究報告第一作者、以色列魏茲曼科學研究院（Weizmann Institute of Science）行星科學家加蘭帝（Eli Galanti）說，當朱諾號從地球的視角來看，掠過木星後方，其無線電訊號會先穿過木星大氣層，再抵達地球，測量這些訊號受木星大氣層成份、密度、和溫度影響產生之變化，就能夠探測大氣層並據此以高精準度判斷出木星的尺寸和形狀。不過，測量木星尺寸並非朱諾號的主要任務，「這些實驗並非原本規劃中的」。

木星主要由氫與氦組成，強烈風暴和風帶，形成木星外觀主要特色。這顆行星大到足以容納太陽系所有其他行星，若以地球來算，可容納1300多個地球。

最新木星尺寸數據重要性在於，可更充分了解這個氣態巨行星，包括其複雜的內部結構。木星半徑是研究木星內部和其大氣結構的一個基本參考值，加蘭帝說，了解其組成和結構，攸關了解木星的形成和演化史，木星可能在太陽系早期形成，對物質的分佈和其他行星的成長，以及水、二氧化碳、氨等易揮發物質向內太陽系、包括地球輸送，產生龐大的影響，這些易揮發物的輸送，「提供地球形成大氣和生命所需的水等關鍵成份」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法