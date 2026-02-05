為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    前英駐美大使捲入醜聞 施凱爾向艾普斯坦案受害者致歉

    2026/02/05 21:15 中央社
    英國首相施凱爾（右）及前英國駐美國大使曼德森（左）。（法新社，本報合成）

    英國首相施凱爾（右）及前英國駐美國大使曼德森（左）。（法新社，本報合成）

    英國首相施凱爾今天向已故性犯罪富豪艾普斯坦案受害者致歉，就任命與艾普斯坦關係密切的曼德森出任美國大使一事說「對不起」。

    路透社報導，施凱爾（Keir Starmer）表示，2024年12月對曼德森（Peter Mandelson）進行任命時，並不知曉他與艾普斯坦（Jeffrey Epstein）之間關係的深厚程度。

    施凱爾先前曾表示，將公布當時任命曼德森出使華府時所收到的背景審查建議。今天他則指出，必須遵守警方要求，不公開任何可能影響調查的資訊。

    他告訴記者：「曼德森認識艾普斯坦一事已眾所周知有一段時間，但我們沒有人知道那層關係的深厚程度與黑暗面。」

    「我想對受害者們說：對不起。對不起曾經發生在你們身上的事，對不起那麼多有權力的人辜負了你們，也對不起我相信曼德森的謊言並且任命他。」

    現年72歲的曼德森去年才因與艾普斯坦的關係而被解除大使職務。根據美國司法部1月30日最新公開文件，他涉嫌在2000年代初期多次收受艾普斯坦的款項。

    隨著新公布文件揭露曼德森與艾普斯坦過從甚密，施凱爾面臨的壓力日增。他昨天已就任命曼德森出使華府一事表達後悔。

    英國媒體報導，事件餘波恐已導致施凱爾任期進入倒數計時。

