為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    以色列總統訪問澳洲遭反對 呼籲逮捕聲音不絕

    2026/02/05 15:03 編譯謝宜哲／綜合報導
    以色列總統赫佐格將訪問澳洲，悼念邦代海灘反猶槍擊案罹難者。對此有人向澳洲政府呼籲逮捕赫佐格。（路透）

    以色列總統赫佐格將訪問澳洲，悼念邦代海灘反猶槍擊案罹難者。對此有人向澳洲政府呼籲逮捕赫佐格。（路透）

    以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）將訪問澳洲，悼念邦代海灘反猶槍擊案罹難者。對此有人向澳洲政府呼籲將赫佐格逮捕，但政府選擇迴避。

    根據《法新社》報導，澳洲雪梨邦代海灘（Bondi Beach）14日發生針對猶太人的槍擊案，包含1名槍手在內共16人死亡。赫佐格受邀於9日開始在澳洲展開為期4日的訪問，與猶太社區會面。

    但赫佐格此次訪問恐不會一帆風順。聯合國設立的1項調查於2025年稱，赫佐格「煽動種族滅絕」，因為他主張所有巴勒斯坦人都應對2023年10月7日哈瑪斯襲擊以色列負責。

    雖以色列拒絕接受該調查報告，稱其歪曲事實，純屬捏造，但仍有人呼籲將赫佐格逮捕。

    聯合國獨立國際調查委員會成員西多蒂（Chris Sidoti）就公開向澳洲呼籲，撤回對赫佐格的邀請，或在他抵達時將其逮捕。

    親巴勒斯坦活動人士也呼籲在澳洲各地舉行抗議活動，反對赫佐格的訪問。雪梨警方拒絕根據邦代海灘襲擊事件後獲得的新權力批准示威活動。

    另外澳洲外交部長黃英賢被記者問及要求逮捕赫佐格的呼聲時，強調政府是根據猶太社區的意願邀請他訪問。

    黃英賢說，「我們邀請赫佐格訪問，是為了悼念邦代海灘事件遇難者，並在澳洲遭受迄今為止最嚴重的恐怖襲擊和反猶襲擊後，與澳洲猶太社區同在並提供支持。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區

    2026WBC經典賽

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播