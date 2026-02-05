以色列總統訪問澳洲遭反對 呼籲逮捕聲音不絕

以色列總統赫佐格將訪問澳洲，悼念邦代海灘反猶槍擊案罹難者。對此有人向澳洲政府呼籲逮捕赫佐格。（路透）

以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）將訪問澳洲，悼念邦代海灘反猶槍擊案罹難者。對此有人向澳洲政府呼籲將赫佐格逮捕，但政府選擇迴避。

根據《法新社》報導，澳洲雪梨邦代海灘（Bondi Beach）14日發生針對猶太人的槍擊案，包含1名槍手在內共16人死亡。赫佐格受邀於9日開始在澳洲展開為期4日的訪問，與猶太社區會面。

但赫佐格此次訪問恐不會一帆風順。聯合國設立的1項調查於2025年稱，赫佐格「煽動種族滅絕」，因為他主張所有巴勒斯坦人都應對2023年10月7日哈瑪斯襲擊以色列負責。

雖以色列拒絕接受該調查報告，稱其歪曲事實，純屬捏造，但仍有人呼籲將赫佐格逮捕。

聯合國獨立國際調查委員會成員西多蒂（Chris Sidoti）就公開向澳洲呼籲，撤回對赫佐格的邀請，或在他抵達時將其逮捕。

親巴勒斯坦活動人士也呼籲在澳洲各地舉行抗議活動，反對赫佐格的訪問。雪梨警方拒絕根據邦代海灘襲擊事件後獲得的新權力批准示威活動。

另外澳洲外交部長黃英賢被記者問及要求逮捕赫佐格的呼聲時，強調政府是根據猶太社區的意願邀請他訪問。

黃英賢說，「我們邀請赫佐格訪問，是為了悼念邦代海灘事件遇難者，並在澳洲遭受迄今為止最嚴重的恐怖襲擊和反猶襲擊後，與澳洲猶太社區同在並提供支持。」

