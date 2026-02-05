刑期曝光！ 台女澳洲打工變地獄房客 當庭「崩潰翻滾」6保全才壓得住

台灣女子洪彩微（Tsai-Wei HUNG）因涉一連串重罪，4日被澳洲法院判刑6年2個月。（擷取自Eyewatch - Greater Dandenong Police Service Area/FB）

現年33歲、來自嘉義的台灣女子洪彩微（Tsai-Wei Hung），赴澳打工度假期間，因租屋糾紛失控，接連涉及縱火、勒索、入室破壞、危險駕駛及危害他人安全等重罪。她遭羈押約600天後，本月4日於澳洲墨爾本郡法院被判處6年2個月有期徒刑，須服刑至少4年才能申請假釋。受害人透露，洪彩微聽聞判決後情緒失控，當庭在地上翻滾、撞欄發狂，須動用多名保安制止。

綜合外媒報導，洪彩微4日在墨爾本郡法院承認犯下縱火罪、敲詐勒索罪和危害他人安全罪等罪名。法官葛文（Carolene Gwynn）指出，她的行為屬於「令人恐懼的報復行動」，不僅危及多名被害人性命，也對社區安全造成重大威脅。法院除判處6年2月徒刑外，另罰款1000澳元（約新台幣2.2萬元），並吊銷駕照2年，先前羈押天數將折抵刑期。

受害人於Threads發文表示，原本預期刑期可能更輕，如今判決比想像中重，但仍認為洪彩微涉及多次縱火與衝撞，若能遣返回台關押才更能伸張正義，畢竟澳洲女子監獄環境不錯，如同「五星小套房」。

房東也轉述，洪彩微在法官宣讀判決時突然崩潰，用頭撞圍欄、扯頭髮、在法庭地面打滾胡鬧，現場一度混亂，法院動用6名保全介入，法官還中斷程序讓她冷靜。洪彩微甚至當庭以母語哭喊、歇斯底里抱怨，讓旁聽者只能帶著反感看完整個失控場面。

洪彩微2022年持打工度假簽證赴澳，2023年底搬入墨爾本東南區合租屋，因水電費與家務分配問題，與房東及室友長期衝突，2024年3月被要求退租。期限當天她拒絕搬離並丟雞蛋滋事，遭警方驅離後竟開車衝撞房東與室友，撞毀車庫。隔日又潛回破壞多輛車輛，還跑到警察局哭訴自己遭受室友虐待。

同年6月10日與12日，她先後在合租屋及房東住處縱火，甚至焚燒對方車輛，並勒索房東3萬澳元（約新台幣66萬元），揚言危及其與家人安全，警方於6月14日將她逮捕收押。

