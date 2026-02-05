為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    暗殺川普未遂！ 佛州刺客勞斯判無期徒刑

    2026/02/05 08:03 即時新聞／綜合報導
    美國男子勞斯（見圖）因意圖刺殺川普未遂，本月4日被法官判處終身監禁。（美聯社資料照）

    2024年美國大選前夕，美國男子勞斯（Ryan Routh）持槍潛伏在佛羅里達州一座高爾夫球場的樹叢中，意圖刺殺當時的共和黨總統候選人川普（Donald Trump）未遂。本月4日，美國法官宣判他終身監禁。

    綜合媒體報導，距離2024年美國總統大選不到2個月，現年59歲的勞斯在佛州西棕櫚灘（West Palm Beach）川普國際高爾夫球俱樂部（Trump International Golf Club）外面，趁川普打球時，持步槍隔著圍欄瞄準川普，意圖暗殺他。

    陪審團2025年9月判定勞斯5項重罪成立，包含企圖刺殺等罪名。本月4日，在佛羅里達州皮爾斯堡（Fort Pierce），聯邦地區法官甘農（Aileen Cannon）宣判勞斯無期徒刑。甘農說：「很明顯你預謀已久，精心策劃要奪走一條人命。」

    在宣判庭上，勞斯戴著手銬、身穿囚服，發表一段漫無邊際的談話，但未提及案情本身。勞斯此前要求法官判處其27年監禁。

    勞斯的律師羅斯（Martin Roth）在宣判庭強調，勞斯飽受心理因素困擾，但他「心地善良」，且非常關心他人的福祉。羅斯聆聽判決後向媒體表示，將為勞斯提起上訴。

    美國司法部長邦迪（Pam Bondi）發表聲明指出，勞斯今生再也無法重獲自由。邦迪說，「瑞安·勞斯對川普的卑鄙刺殺企圖，不僅是對我國總統發起攻擊，更直接攻擊了我國的民主制度。」

