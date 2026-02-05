麻生太郎籲「國家必須自己守護」 矢板明夫：與高市早苗理念一致

矢板明夫指出，日本前首相麻生太郎（右）強調「國家必須由自己來守護」，與日本現任首相高市早苗（左）的理念一致。（歐新社、路透資料照合成圖）

日本眾議院選舉將於本月8日投開票，前首相麻生太郎近日前往北海道，為自民黨提名的42歲女議員向山淳助選站台。日本資深媒體人矢板明夫指出，麻生在助選演說中強調「國家必須由自己來守護」、「自衛隊的重要性只會越來越高」，均與日本首相高市早苗的理念不謀而合。

矢板明夫在臉書粉專「矢板明夫俱樂部」發布貼文稱，向山淳畢業於慶應義塾大學法學部，曾赴美國哈佛大學甘迺迪政府學院（Harvard Kennedy School）深造，並有在三菱商事（Mitsubishi Shoji）實務工作與駐加拿大經歷，是瞭解國際關係、兼具政策思維與實務背景的新世代政治人物。

麻生太郎上月31日在助選演說中強調，當今世界安全情勢嚴峻，俄羅斯侵略烏克蘭、中東動盪及亞洲區域安全變化皆提醒我們，「自己的國家必須靠自己守護，不能僅依賴他國力量。」麻生同時強調，「政治人物必須有擔當、必須有覺悟，不能逃避現實環境下的安全責任。」

矢板明夫指出，這樣的理念與高市早苗在日本國會關於集體自衛權的表態，以及對中國的強硬態度相當一致。

部分評論認為，高市在解散國會前沒有與麻生充分溝通，可能顯示兩者之間出現裂痕。但矢板明夫直言，這種說法沒有可靠證據。

矢板明夫表示，麻生太郎目前仍活躍於政界，他與高市之間的關係並非源自私交，而是基於理念上的一致性與政策合作。

