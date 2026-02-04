美推關鍵礦物貿易集團 副總統范斯：聯手盟友設價格底線抗衡中國

美國副總統范斯表示，過去1年的貿易戰暴露了全球對中國壟斷關鍵礦物的嚴重依賴，美國必須與盟友聯手重建供應鏈，實現自給自足。（法新社）

川普政府正積極推動與盟友建立一個「關鍵礦物貿易集團」，計畫透過關稅手段維持價格底線，以防範中國利用傾銷策略破壞潛在競爭對手。美國副總統范斯（JD Vance）4日表示，過去1年的貿易戰暴露了全球對中國壟斷關鍵礦物的嚴重依賴，美國必須與盟友聯手重建供應鏈，實現自給自足。

美聯社報導，范斯是在國務院出席由國務卿魯比歐（Marco Rubio）主持的會議時，向來自歐洲、亞洲及非洲數十個國家的外交部長與官員發表談話。他直言：「我想我們許多人在過去1年中，以慘痛的方式學到了我們的經濟有多麼依賴這些關鍵礦物。」

請繼續往下閱讀...

范斯強調，川普政府希望成員國能與盟友及夥伴組成一個貿易集團，該集團不僅要保證美國能取得支撐其工業實力所需的資源，還要擴大整個區域內的生產規模。「擺在我們面前的是一個實現自給自足的機會，讓我們在維持工業與成長所需的關鍵礦物上，除了彼此之外，無需依賴任何其他人。」

報導指出，美國預計將在此次會議中與各國簽署有關供應鏈物流的協議，具體細節尚未公布。

就在范斯發表演說的2天前，美國總統川普2日甫宣布啟動「金庫計畫」（Project Vault）。這項計畫旨在建立稀土與關鍵元素的國家儲備，資金來源包括美國進出口銀行（U.S. Export-Import Bank）提供的100億美元貸款，以及近16.7億美元的私人資本。

美國進出口銀行董事會已批准這筆該行史上最大規模的貸款，用於資助「美國戰略關鍵礦物儲備」（U.S. Strategic Critical Minerals Reserve）的建立。該儲備庫的任務是確保製造商能取得關鍵礦物及相關產品，受惠企業包括電池製造商Clarios、能源設備大廠奇異維諾瓦（GE Vernova）、數位儲存公司威騰電子（Western Digital），以及航太巨擘波音（Boeing）。

川普政府之所以採取如此大膽的舉措，主因在於中國控制全球70％的稀土開採，與90％的加工產能。此前，中國為報復川普發起的關稅戰，曾切斷關鍵元素的供應。雖然川普與中國國家主席習近平去年10月會晤後達成1年休戰協議，雙方同意降低高關稅並放寬稀土限制，但中國目前的出口限制仍比川普上任前更為嚴格。

川普宣布「金庫計畫」時強調：「我們不希望再經歷1年前所發生的事。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法