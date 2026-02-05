川普與習近平通話談台灣、俄烏戰爭 緊跟在習和普廷視訊後

中國國家主席習近平4日與俄國總統普廷視訊會談後，又與美國總統川普熱線通電話。（法新社）

美國總統川普4日說，他已與中國國家主席習近平完成「長時間且深入」的電話會談，討論多項重大議題，包括貿易、軍事、台灣、俄烏戰爭、伊朗局勢，以及中國向美國採購能源與農產品等。這通電話是在習近平與俄國總統普廷視訊通話後數小時，中俄領導人則強調在「動盪」國際局勢下深化戰略合作。

川普在社群平台發文說，他與習近平的通話「非常正面」，議題涵蓋中國向美國購買石油與天然氣、飛機引擎交付，以及中國考慮增加美國農產品採購，包括本季大豆提升到2000萬公噸，並已承諾下季達到2500萬公噸。他也說，雙方談及台灣、俄烏戰爭與伊朗情勢，確認4月訪問中國。

請繼續往下閱讀...

川普說，他與習近平的個人關係「極佳」，雙方都理解維持良好關係的重要性，相信未來3年將為美中關係帶來多項正面成果。

《路透》報導，克里姆林宮證實事前已知習川將通話。俄國總統普廷同日也與習近平視訊約1小時25分鐘。普廷稱呼習近平為「親愛的朋友」，形容俄中全面夥伴與戰略合作關係「堪稱典範」，並說這種外交聯盟是全球穩定的重要因素。

《法新社》指出，習近平在通話中說，今年以來國際情勢更加動盪，雙方應透過更深層的戰略協調，確保中俄關係沿正確方向穩定發展。普廷則說，俄中政策合作是重要的穩定力量。

克里姆林宮說，雙方就對美國的看法「幾乎完全一致」，並特別關注伊朗緊張局勢。普廷也向習近平說明，俄方將在與美國一項重要核武條約即將到期後「負責任地行事」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法