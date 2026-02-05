為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    川普與習近平通話談台灣、俄烏戰爭 緊跟在習和普廷視訊後

    2026/02/05 00:11 國際新聞中心／綜合報導
    中國國家主席習近平4日與俄國總統普廷視訊會談後，又與美國總統川普熱線通電話。（法新社）

    中國國家主席習近平4日與俄國總統普廷視訊會談後，又與美國總統川普熱線通電話。（法新社）

    美國總統川普4日說，他已與中國國家主席習近平完成「長時間且深入」的電話會談，討論多項重大議題，包括貿易、軍事、台灣、俄烏戰爭、伊朗局勢，以及中國向美國採購能源與農產品等。這通電話是在習近平與俄國總統普廷視訊通話後數小時，中俄領導人則強調在「動盪」國際局勢下深化戰略合作。

    川普在社群平台發文說，他與習近平的通話「非常正面」，議題涵蓋中國向美國購買石油與天然氣、飛機引擎交付，以及中國考慮增加美國農產品採購，包括本季大豆提升到2000萬公噸，並已承諾下季達到2500萬公噸。他也說，雙方談及台灣、俄烏戰爭與伊朗情勢，確認4月訪問中國。

    川普說，他與習近平的個人關係「極佳」，雙方都理解維持良好關係的重要性，相信未來3年將為美中關係帶來多項正面成果。

    《路透》報導，克里姆林宮證實事前已知習川將通話。俄國總統普廷同日也與習近平視訊約1小時25分鐘。普廷稱呼習近平為「親愛的朋友」，形容俄中全面夥伴與戰略合作關係「堪稱典範」，並說這種外交聯盟是全球穩定的重要因素。

    《法新社》指出，習近平在通話中說，今年以來國際情勢更加動盪，雙方應透過更深層的戰略協調，確保中俄關係沿正確方向穩定發展。普廷則說，俄中政策合作是重要的穩定力量。

    克里姆林宮說，雙方就對美國的看法「幾乎完全一致」，並特別關注伊朗緊張局勢。普廷也向習近平說明，俄方將在與美國一項重要核武條約即將到期後「負責任地行事」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播