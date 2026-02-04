為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    日眾院選舉「中道改革聯合」苦戰 年輕議員慌了：不組新黨比較好？

    2026/02/04 23:13 中央社
    立憲民主黨出身的「中道改革聯合」共同代表野田佳彥（中）上街頭開講助選，不過，這個新政黨陷入苦戰，面臨席次腰斬。（彭博）

    立憲民主黨出身的「中道改革聯合」共同代表野田佳彥（中）上街頭開講助選，不過，這個新政黨陷入苦戰，面臨席次腰斬。（彭博）

    日本眾議院選舉將於8日投開票，選戰進入下半場，由立憲民主黨與公明黨合組的「中道改革聯合」陷入苦戰。多家媒體民調分析指出，中道席次恐從選舉公告前的167席大幅縮水，黨內部瀰漫強烈危機感。部分成員直言，若大敗收場，可能會牽動整個黨的存續。

    「朝日新聞」情勢調查顯示，由自民黨與日本維新會組成的執政陣營有機會突破300席；相較下，中道恐面臨席次腰斬。中道多名高層坦言戰況膠著，一名年輕議員私下焦慮表示，「甚至會懷疑，當初是不是不要成立新黨還比較好。真的好慌」。

    中道原本希望整合立憲民主黨與公明黨兩大勢力，對抗保守色彩強烈的自民黨高市早苗政權，但要如何跨越過去朝野對立的歷史包袱，成為最大障礙。

    立憲民主黨出身的中道共同代表野田佳彥日前在廣島街頭演說時直言，「昨日的敵人必須成為今日的朋友，否則無法掀起中道的浪潮。廣島3區正是轉變的象徵」。

    野田所處的廣島3區是前公明黨代表、中道共同代表齊藤鐵夫的選區，他曾在這裡與立憲民主黨候選人交鋒。然而，在公明黨與立憲民主黨的合作框架下，立憲民主黨出身者主攻單一選區，原屬公明黨的候選人主攻比例代表，這也代表齊藤的支持者必須把票投給「昔日敵人」。

    野田在演說後坦承，「我想齊藤先生的支持者們，內心一定有掙扎」，間接承認兩黨尚未完成整合。

    隨著選戰進入後半段，中道一方面提高在無黨派選民之間的知名度，同時也在加緊穩固基本盤。

    相關人士透露，中道已經設定超過100個「重點區」，全面動員公明黨的支持母體創價學會，以及立憲民主黨背後的勞工團體「連合」鞏固組織票。尤其是小選區被認為有各約1萬至2萬票的公明黨票源，希望能作為關鍵籌碼，在激戰區翻盤。

    不過，雙方的支持者都面臨掙扎。立憲民主黨出身的中道內部人士透露，已有立憲民主黨支持者表態，「如果要和公明、創價學會合作，我就沒辦法再幫忙，連海報都不想貼」。該名高層分析，「原本支持者的心理還沒有跟上」，選情的慘淡數字，也反映立憲民主黨部分基本盤正在流失。

    此外，在選戰策略上，中道安排公明黨出身者排在比例代表名單前段，黨內也憂心，一旦單一選區接連失守，比例代表當選者將以公明黨出身者為主，聯盟內部的「立憲民主黨色彩」恐進一步淡化。

    野田佳彥已表態，如果席次低於公告前水準，將檢討自身去留。不過中道高層私下坦言，問題恐不只止於領導責任，「如果大敗，中道這個整體可能直接瓦解」。

    與此同時，去年參議院選舉中，承接反政府選票而成長的參政黨與國民民主黨，也正在積極擴張版圖。

    參政黨代表神谷宗幣坦言，支持群眾尚未擴張到無黨派層；國民民主黨代表玉木雄一郎則是主打提高「年收之壁」（所得稅起徵門檻）等政績，但黨內高層也憂心，原本流向在野勢力的「反自民選票」，這次似乎正回流執政黨。

    隨著投票日逼近，中道一方面承受外部壓力，另一方面也必須面對內部整合尚未完成、支持者心理尚未完全到位的現實考驗。選舉結果不僅攸關席次消長，更可能決定這場立憲民主黨與公明黨攜手打造的「中道實驗」能否繼續走下去。

