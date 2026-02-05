GG小於這數字恐罹病！他勇曝不到1公分 公開談世界最小困擾

如果男性生殖器明顯小於「平均值」，恐怕罹患「小陰莖症」。（情境照）

男性生殖器官若明顯小於「平均值」，恐怕罹患「小陰莖症」（micropenis）！自認可能擁有「全世界最小陰莖」的男子近日上節目，公開談論自己被正式診斷罹患這種「絕症」對日常生活造成的種種困擾，引發熱議。

綜合外媒報導，來自美國北卡羅來納州、現年38歲的菲利普斯（Michael Phillips）日前上英國熱門晨間訪談節目《This Morning》接受專訪。菲利普斯透露，他一直到去年才被正式診斷患有「小陰莖症」，他的生殖器長度僅0.38英吋（約0.97 公分），寬度也只有大約一顆鈕扣的程度。他坦言，自己對此非常自卑，成長過程中總是刻意避免讓他人看見自己赤裸的樣子，就連使用公共廁所都讓他感到極度緊張與壓力；成年後，他也長期維持單身，難以和別人建立親密關係，因為性行為對他而言幾乎是不可能的事。

「小陰莖症」是一種罕見疾病，專業醫療定義為陰莖尺寸顯著小於平均值，新生兒若小於1.9公分即可能確診，成年男性若勃起小於9.3公分，也會被診斷罹患該病。這種病通常與胎兒期睪固酮不足或基因有關，但非常罕見，全球男性僅約佔0.6％左右。醫療界目前主要建議是早期診斷，確定有必要時才會考量治療，包括手術、荷爾蒙療法或心理諮商。

菲利普斯說，他之所以願意站出來自揭瘡疤，是希望社會能更加認識這種疾病，讓患者趁著年輕早日接受診斷以及可能的治療。他過去害怕跟人建立親密關係，但他還是希望有天能遇到願意接納他的伴侶，近幾年，他選擇敞開心胸，公開談論此事，發現其實有很大一群人根本不在意這件事。

菲利普斯還說，有些人會好奇是否能夠做陰莖增長之類的手術，但就他所知，目前多數治療方式並非真正增加尺寸，而是透過抽脂或切斷韌帶，讓陰莖外觀看起來較長，可即便如此，最多也只能增加1到1.5英吋（約2.54到3.81公分）。

